In Stripper di Achille Lauro è presente tutto lo stile di Lauro De Marinis. Il cantautore veronese, con questo brano, è uscito vincitore con il voto della giuria degli esperti durante il contest Una Voce Per San Marino e per questo ha avuto accesso all’Eurovision Song Contest 2022 che quest’anno si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio presso il Palaolimpico.

Stripper di Achille Lauro

Un groove impreziosito dallo shuffle, chitarre distorte e un testo che contiene allusioni sessuali, citazioni e provocazioni. Questo è Stripper di Achille Lauro, una strizzata d’occhio al rock e a tutti i suoi idoli.

C’è spazio anche per le popstar, con riferimenti a Madonna (“Madonna su Playboy” e Like A Virgin), Britney Spears (“I love Britney”) – sicuramente in riferimento alla risoluzione della lunga vicenda giudiziaria per la sua conservatorship – ma se ci spostiamo sul rock troviamo una miriade di nomi eccellenti. Achille Lauro richiama i Clash di London Calling, i Depeche Mode di Personal Jesus, i Blondie di Call Me, i Beatles di All You Need Is Love e il Michael Jackson di Thriller.

Così Achille Lauro racconta una storia di sesso, si mette nei panni di una donna (“Ma guarda che donna che sono”) e gioca la carta che ha già giocato in tante altre occasioni. Stripper di Achille Lauro uscirà domani, venerdì 4 febbraio, su tutti i canali di streaming musicale.

Da Sanremo all’Eurovision

Achille Lauro è reduce dall’esperienza sanremese con il brano Domenica, portato sul palco dell’Ariston insieme all’Harlem Gospel Choir. Nella prima serata Lauro ha inscenato un battesimo attirando su di sé feroci critiche da parte della Chiesa e dell’ala più conservatrice della politica italiana.

Dopo Sanremo, dunque, Lauro parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022 con Stripper, brano che abbiamo già ascoltato durante la gara Una Voce Per San Marino di cui esiste una versione dal vivo.

Testo