Sophie Turner incinta: stando a più fonti, tra cui Page Six e Us Weekly, la star del Trono di Spade e il marito Joe Jonas aspettano il secondo figlio.

La gravidanza dell’attrice, 25 anni, arriva due anni dopo l’annuncio che la coppia aveva intenzione di allargare la famiglia. La prima figlia di Sophie Turner e Joe Jonas si chiama Willa e ha 19 mesi, nata nel luglio 2020.

Le prime voci di una sua seconda gravidanza sono circolate all’inizio del mese di febbraio di quest’anno, quando la giovane attrice è stata fotografata a Los Angeles mentre mostrava un bel pancione sotto un top corto.

Sophie Turner e Joe Jonas sono una coppia molto riservata sulla loro vita privata. Dopo essersi conosciuti nel 2016, la coppia ha annunciato il fidanzamento l’anno successivo. I due si sono poi sposati a sorpresa nel 2019 a Las Vegas, e hanno organizzato una seconda cerimonia in forma privata nel castello francese di Tourreau nel luglio dello stesso anno.

Una fonte separata ha detto a Us Weekly che i due erano entusiasti all’idea di accogliere presto il loro primo bambino. “Avere figli e iniziare una famiglia faceva parte del piano di Joe e Sophie”, ha detto la solita fonte anonima. “Hanno sempre saputo di volere dei bambini.”

La Turner ha trascorso gran parte della sua gravidanza in quarantena con Jonas. Durante un’intervista con Conan O’Brien, l’attrice ha parlato del suo periodo di auto isolamento a causa del Covid-19. “Sono introversa; sono la padrona di casa. Se potessi rimanere a casa tutto il giorno, lo farei così, questo è ottimo per me. Esco comunque una volta al giorno per portare a spasso i miei cani. Vedo come le persone lo trovano difficile, ma non capisco come stiano davvero lottando per praticare il distanziamento sociale. Alla fine, tutto ciò che devi fare è restare a casa e ubriacarti, no?”

