Bisogna fare molta attenzione ai problemi NoiPA mai del tutto risolti, stando almeno alle testimonianze degli utenti. In particolare, dopo gli ultimi approfondimenti sul tema che risalgono al mese di febbraio, credo sia utile questa mattina tornare sulla vicenda, in modo da non lasciare nulla al caso. Soprattutto per coloro che hanno bisogno di aprire un ticket presso l’assistenza e che, spesso e volentieri, si imbattono in un messaggio di errore. Vediamo come stanno le cose, dunque, nel tentativo di farvi raggiungere determinati obiettivi con un marchio che nel 2022 ha fronteggiato non poche problematiche.

Come gestire i problemi NoiPA a la sua assistenza se non funziona la piattaforma

Andiamo per gradi, perché il problema più frequente con NoiPA, ancora oggi, riguarda coloro che non riescono a far accettare dal sistema le proprie credenziali. Diverse le segnalazioni in merito che arrivano anche dai social, al punto che di recente lo staff di NoiPA ha provato a chiarire una volta per tutte la questione: “Ti consigliamo di riprovare facendo sempre attenzione alle lettere minuscole e maiuscole quando digiti la password e il captcha. Se il problema persiste, puoi segnalare la tua problematica alla nostra assistenza attraverso la webform che trovi al seguente link“.

Ci sono poi altre questioni, come quelle relative agli utenti che hanno bisogno di modificare il proprio IBAN all’interno della piattaforma, per continuare a ricevere pagamenti. A tal proposito, l’assistenza di NoiPA non può far nulla, come si percepisce attraverso un feedback ottenuto di recente dalla pagina Facebook: “Al momento non abbiamo informazioni ufficiali in merito, pertanto se devi modificare le modalità di riscossione dello stipendio, ti consigliamo di rivolgerti all’ufficio responsabile del trattamento economico o, se fai parte del personale della scuola, alle segreterie scolastiche“.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni verranno a galla o meno ulteriori problemi NoiPA. Anche a voi non funziona? Fateci sapere con un commento qui di seguito.