È giunto un avviso per i consumatori da parte di Fitbit, società statunitense con sede a San Francisco, California, che ha emesso un richiamo volontario per i suoi smartwatch Fitbit Ionic prodotti e vendut dal 2017 al 2020. Nelle ultime ore, infatti, sono giunte novità allarmanti per quanto riguarda questa serie, il cui utilizzo potrebbe portare al rischio di ustioni. L’azienda, che ha ricevuto 174 segnalazioni per surriscaldamento e 78 per ustioni, in collaborazione con la US Consumer Product Safety Commission (CPSC), ha dunque annunciato un ritiro volontario degli smartwatch, la cui batteria potrebbe surriscaldarsi, causando un pericolo di ustione.

Fitbit si è subito mobilitata emanando un comunicato ufficiale, mettendo in primo piano la sicurezza degli utenti, da sempre una priorità assoluta per l’azienda e, per dovizia di cautela, sta volontariamente richiamando gli smartwatch Fitbit Ionic. Le segnalazioni che hanno evidenziato un surriscaldamento anomalo della batteria del Fitbit Ionic sono limitate, ma è comunque stato il caso di intervenire. Per la grave situazione creatasi la società offrirà un rimborso ai clienti ricordando, inoltre, che il ritiro volontario è specifico per i dispositivi Fitbit Ionic e che quindi non ha alcun impatto su altri smartwatch o tracker Fitbit.

Fitbit ha anche informato i suoi clienti che possiedono un Fitbit Ionic di mettersi in contatto con l’azienda per la restituzione dello smartwatch, anche se quest’ultimo funziona in modo regolare. Successivamente alla restituzione verrò erogato un rimborso in denaro. E, in aggiunta al rimborso, sarà offerto anche uno sconto (la cui valenza sarà di 90 giorni) per acquistare un nuovo dispositivo Fitbit, cinturini e servizi Fitbit selezionati per un periodo di tempo limitato. Qualora fossero necessari ulteriori dettagli, sarà opportuno consultare il sito ufficiale di Fitbit. Gli utenti che non hanno la certezza circa il modello che possiedono, possono controllare il retro del proprio dispositivo: se il numero di modello mostra il codice FB503, si avrà diritto ad un rimborso.

