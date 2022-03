Il Realme V25 è stato appena lanciato, ed è quindi arrivato il momento di riportarvi tutti i dettagli che lo riguardano. Il device, che somiglia molto al OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, integra uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FullHD+ con refresh rate a 120Hz. Il Realme V25 è spinto dal processore Snapdragon 695 a 8nm (2.2GHz x 2+1.8GHz x 6 Kryo 560 CPUs) con GPU Adreno 619L, con 12GB di RAM LPDDR4x e 256GB di memoria interna (UFS 2.2).

Non mancano il supporto DualSIM (nano + nano) e il lettore di impronte digitali laterale. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP (apertura f/1.79, flash LED), uno di profondità da 2MP ed uno macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale presenta un sensore da 16MP (Sony IMX471, apertura f/2.05). Al terminale non manca il jack per le cuffie da 3.5mm (sempre utile, anche nel tempo attuale), uno speaker singolo e dimensioni di 164,3×75,6×8,5mm (distribuite in un peso di 195 gr.). Il telefono integra le connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS e Beidou, USB-C. Il device debutterà sul mercato cinese nelle colorazioni Sunrise Blue, Aurora Green e Midnight Black ad un prezzo di circa 270 euro.

Non è ancora possibile sapere quando e se il Realme V25 arriverà in Europa (speriamo proprio di sì vista la bontà della sua scheda tecnica, anche se, nel caso in cui venga immesso nel nostro mercato, costerà senz’altro un po’ di più): naturalmente resteremo sul pezzo e vi terremo aggiornati di tutte le possibilità che si verificheranno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

