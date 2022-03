Stanno prendendo piede nuove ipotesi, per quanto concerne le cause che portano ai rallentamenti dei Samsung Galaxy in ambito gaming, stando a quanto raccolto in giornata. Se da un lato il produttore asiatico continua a garantire aggiornamenti ai vecchi dispositivi, come abbiamo osservato nei giorni scorsi con il Samsung Galaxy Note 9, allo stesso tempo bisogna fare molta attenzione a quanto venuto a galla proprio in queste ore. Alcuni intoppi, infatti, paradossalmente potrebbero essere causati proprio dal team, secondo alcune teorie venute a galla di recente.

A cosa sono dovuti i rallentamenti dei Samsung Galaxy in ambito gaming

Per farvela breve, cosa determina da un po’ di tempo a questa parte i rallentamenti dei Samsung Galaxy in ambito gaming? Ci sono nuove ipotesi, rilanciate anche da SamMobile, secondo cui il vero colpevole delle suddette problematiche sarebbe il cosiddetto GOS. Sto parlando del Games Optimization Service di Samsung che limita in modo aggressivo le prestazioni di CPU e GPU. A tal proposito, ci sono dei test in rete che aprono effettivamente nuovi scenari, nonostante il fatto che, a mio modo di vedere, sia prematuro al momento emettere sentenze.

In ogni caso, il famoso youtuber sudcoreano Square Dream, ha provato a rafforzare le sue scoperte mostrando a tutti un piccolo trucco. Ha rinominato, di recente, la popolare app di benchmarking “3D Mark” come “Genshin Impact”, per poi scoprire che la semplice modifica del nome del pacchetto abbia dato vita ad un calo significativo dei punteggi. Altri utenti, allo stesso modo, hanno provato a rinominare Geekbench e Genshin Impact e in alcuni casi hanno riscontrato un calo pari quasi al 50% delle prestazioni per quanto concerne il thread singolo.

La soluzione potrebbe non essere così distante, visto che Samsung sembra essere a conoscenza del problema e lo sta esplorando attivamente, almeno stando a quanto affermato di recente da un post di Naver. Staremo a vedere come andranno le cose per i Samsung Galaxy.