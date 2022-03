Dopo una prima – e unica – dichiarazione di mr. Warner a seguito delle accuse di violenza sessuale dell’attrice, Marilyn Manson denuncia Evan Rachel Wood per diffamazione, e non solo. Nel mirino del cantautore c’è anche l’amica Illma Gore. Entrambe, secondo il documento firmato dall’avvocato Howard King, avrebbero organizzato un complotto ai danni della voce di The Dope Show, ingaggiando donne sotto le mentite spoglie di vittime, inventando interventi dell’FBI e tanto altro ancora.

La notizia si colloca nell’imminenza dell’uscita del documentario Phoenix Rising il 15 marzo 2022 su HBO, una ricostruzione della relazione tra Evan Rachel Wood e Marilyn Manson, dalla loro storia d’amore alla decisione dell’attrice di denunciarlo. La produzione ha fatto sapere che il documentario andrà in onda a prescindere da come andranno le cose. Manson, sul suo profilo, ha postato un messaggio laconico: “”Arriverà il momento in cui potrò dire qualcosa di più sugli eventi dell’ultimo anno. Fino ad allora lascerò parlare i fatti“.

Nel link in bio, infatti, Manson ha messo un link dal quale tutti i follower possono accedere al documento depositato in tribunale. Secondo la denuncia Evan Rachel Wood e Illma Gore sono accusate di diffamazione, frode, disagio emotivo e sostituzione d’identità su Internet. A proposito di quest’ultima accusa, Manson sostiene che le due donne si siano impegnate a creare una vera e propria rete di false vittime, ingaggiate da una agente, con lo scopo di creare false testimonianze contro l’artista.

Secondo Manson, la Rachel Wood avrebbe mosso le accuse sotto l’influenza di Illma Gore mentre prima si diceva felice della loro relazione. Gore, addirittura, sarebbe entrata in possesso di alcuni account di Manson e avrebbe creato false email per scambiare file compromettenti e aggiungere a tutto l’impianto diffamatorio le accuse di pedopornografia.

Con tutto questo materiale, Marilyn Manson denuncia Evan Rachel Wood e Illma Gore per una serie di reati contro la sua persona. L’avvocato riassume: