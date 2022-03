Il nono episodio di Law & Order: Unità Vittime Speciali 22, in onda in prima tv su TopCrime giovedì 3 marzo, introduce il nuovo spin-off del franchise, Law & Order: Organized Crime, incentrato sul personaggio di Elliot Stabler, con Christopher Meloni che torna nel suo ruolo storico della serie originale.

Il crossover tra Law & Order: Unità Vittime Speciali 22 e Law & Order: Organized Crime vede il ritorno di Elliot Stabler, detective veterano che torna al NYPD, unirsi alla Task Force sulla criminalità organizzata della sergente Ayanna Bell (interpretata da Danielle Moné) dopo l’omicidio di sua moglie.

L’episodio nove di Law & Order: Unità Vittime Speciali 22 e il primo del nuovo spin-off costituiscono uno speciale di due ore che riunisce la storica coppia di detective Benson e Stabler, facendo da rampa di lancio alla settima serie del franchise, che ha una struttura ad arco singolo in cui la trama si dispiega orizzontalmente allo scopo di trovare gli assassini della moglie di Stabler.

Ecco la trama dell’episodio di Law & Order: Unità Vittime Speciali 22 Il Ritorno del Figliol Prodigo, il cui titolo si riferisce chiaramente al rientro di Stabler in città, causa scatenante di una serie di avvenimenti che porteranno al suo rientro in polizia in una task force dell’Organized Crime Control Bureau.

Un’autobomba colpisce l’auto di Stabler, tornato a New York con la moglie. A rimanere ferita nell’attentato è proprio la moglie di Stabler, Kathy. Le indagini si spostano da alcuni manifestanti che erano nei paraggi alla criminalità internazionale.

Questo episodio di Law & Order: Unità Vittime Speciali 22 fa letteralmente da apripista, in gergo back-door pilot, a Quello Che Succede In Puglia, la première di serie dello spin-off Law & Order: Organized Crime, in cui le indagini di Stabler si focalizzano sulla mafia italo-americana e in particolare sul boss Manfredi Sinatra (interpretato da Dylan McDermott). L’episodio che segna l’esordio della serie in Italia è in onda in prima tv assoluta su TopCrime alle 22:05. Le due serie proseguiranno insieme nella programmazione della rete, ogni giovedì in prima serata.

