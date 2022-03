OPPO, azienda cinese di elettronica di consumo con sede a Dongguan, ha reso ufficiale la ricarica rapida a 150W e si è messa già a lavoro anche sulla ricarica rapida a 240W. La presentazione ufficiale della ricarica flash ad elevata velocità SuperVooc a 150W con Battery Health Engine (BHE) si è tenuta al Mobile World Congress di Barcellona (MWC 2022). Questa interessante tecnologia è in grado di ricaricare uno smartphone in soli 9 minuti ed entrerà in commercio nel secondo trimestre dell’anno in corso.

Il famoso leakster @DCS di Weibo ha reso noto da poco che Xiaomi si sia messo a lavoro su una ricarica maggiormente potente rispetto a quelle più recenti. Infatti, l’attuale potenza della batteria oltre ai 100 watt sono stati anche testati sull’ultimo top di gamma, ma, a quanto pare, la potenza nominale potrebbe anche rivelarsi più alta. Ad ogni modo, OPPO non è nuovo nel settore, considerando che la prima versione della tecnologia di ricarica rapida proprietaria è possibile trovarla proprio a bordo di Oppo Find 7 nel 2014. La tecnologia di ricarica flash Vooc consentiva di ricaricarica la batteria da 2800mAh da 0% a 75 % in 35 minuti.

La SuperVooC a 150W con BHE sfrutta la tecnologia di ricarica diretta dotata di pompe di carica, capaci di supportare fino a 20V/7.5A. ed è quindi in grado di caricare una batteria da 4500 mAh dall’1% al 50% in 5 minuti e fino al completamente del 100% in 15 minuti. La tecnologia Battery Health Engine sarà adottata dalla maggior parte degli smartphone OPPO e OnePlus di fascia medio-alta, garantendo sicurezza, efficacia e durata della batteria sempre più ricca. C’è da dire, però, che la SuperVooC a 150W flash charge con BHE verrò lanciata a bordo di un telefono OnePlus nel secondo trimestre del 2022.

