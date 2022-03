Una nuova serie di Phoebe Waller-Bridge ha ottenuto il via libera da Amazon Studios: finalmente confermato, dunque, l’atteso ritorno della scrittrice prodigio, nonché attrice e produttrice, che ha incantato la critica con l’irriverente Fleabag e vinto sei premi Emmy, tra cui quello per la Migliore Serie Comedy.

A riferire di una nuova serie di Phoebe Waller-Bridge in sviluppo per Prime Video è Deadline, che per prima annuncia il via libera al progetto e l’intento di iniziare le riprese già entro la fine dell’anno. Nessun altro dettaglio, invece, sul soggetto della serie.

La nuova serie di Phoebe Waller-Bridge sarà la prima produzione nell’ambito dell’enorme accordo triennale che la sceneggiatrice e interprete ha siglato in esclusiva con Amazon Studios a settembre 2019. Il format inedito arriva sulla scia della seconda e ultima stagione di Fleabag, che ha chiuso la serie – troppo in anticipo, secondo molti affezionati – portando sei Primetime Emmy in dotazione a Prime Video. Sempre in casa Amazon Studios, inoltre, l’anno scorso Waller-Bridge era stata annunciata (e poi smentita) come protagonista al fianco di Donald Glover del reboot della serie ispirata al film Mr. & Mrs. Smith. Inoltre Waller-Bridge è stata produttrice esecutiva ed è apparsa nella commedia romantica della HBO Run, con Merritt Wever e Domhnall Gleeson. Sceneggiatrice talentuosa, ha creato il thriller di BBC America Killing Eve, appena giunto alla quarta ed ultima stagione, e ha co-scritto l’ultimo film di Daniel Craig nel ruolo di James Bond, No Time to Die.

La nuova serie di Phoebe Waller-Bridge non ha ancora un titolo, ma se davvero le riprese inizieranno entro l’anno, non tarderanno ad arrivare anche i primi dettagli più succosi sul progetto. Intanto le due stagioni di Fleabag sono disponibili nel catalogo di Prime Video e vale la pena recuperarle.

