Kanye West uccide Pete Davidson. Così il rapper sintetizza ciò che dice nel testo di Eazy, il nuovo singolo pubblicato insieme a The Game, con una versione in plastilina del conduttore del Saturday Night Live attualmente impegnato in una relazione con Kim Kardashian.

Eazy ha già qualcosa di “creepy”, nel suo insieme: un beat in cui cassa e rullante suonano in reverse, una voce femminile quasi disturbante, accordi minimali e le voci dei due rapper che scandiscono un testo in cui Ye – questo il suo nuovo nome – rappa frasi come: “Posso fare il cu*o a Pete Davidson”.

Dalle parole ai (quasi) fatti. Nel video in claymotion, Kanye West rapisce Pete Davidson, poi gli taglia la testa e la tiene sottobraccio, fino a riporla sul terreno per piantarvi sopra delle rose. In questo modo Ye manifesta tutto il suo rancore verso l’attuale fidanzato di Kim Kardashian, un’avversione che non ha mai nascosto e che ben prima di Eazy aveva riversato in testi come City Of Gods parole come: “Un mio gesto e ci scappa il morto”.

Il video è stato pubblicato nella notte tra il 2 e il 3 marzo sul profilo Instagram di Ye, ora ripulito da tutti i precedenti post e in cui ora compaiono, con un fare un po’ sinistro, solamente il video di Eazy e un messaggio per il popolo ucraino.

I retroscena

Il retroscena è ben noto: Kanye West ha più volte mosso guerra contro Kim Kardashian a colpi di post, screenshot e barre, fino a chiederle scusa facendole recapitare un camion di rose. La modella, infatti, gli aveva chiesto di smettere di tormentarla con le ripetute accuse sui social.

Il nuovo capitolo del loro scontro è tutto nel video in cui Kanye West uccide Pete Davidson, anche se solo nel contesto della fiction.