Un documentario su Pamela Anderson per Netflix promette di raccontare la sua vita dalla prospettiva più personale possibile: sarà la stessa attrice, attivista e icona pop degli anni Novanta a parlare della sua incredibile storia fatta di successi, scandali, grandi dolori ma anche una buona dose di resilienza. La stessa Pamela Anderson ha annunciato la notizia sui social media con una nota scritta a mano su carta intestata Netflix.

Il documentario su Pamela Anderson sarà diretto da Ryan White, è già in lavorazione da diversi anni e promette di essere il “documentario definitivo sull’icona della cultura pop“. Per ora non ci sono molti dettagli sul progetto, ma a quanto annunciato dalla stessa protagonista sarà un racconto a cuore aperto: “La mia vita. Mille imperfezioni. Un milione di percezioni errate. Malvagia, selvaggia e perduta. Mai all’altezza. Posso solo sorprenderti. Non un vittima, ma una sopravvissuta. E viva per raccontare la vera storia“. La nota che annuncia il documentario su Pamela Anderson è stata condivisa anche dai figli dell’attrice, il primogenito Brandon Thomas Lee, che è produttore del progetto, e il figlio minore Dylan Jagger Lee.

Al momento il documentario su Pamela Anderson è ancora senza titolo. La trama lo descrive come “un ritratto intimo dall’interno della vita di Pamela Anderson che guarda indietro al suo percorso professionale e personale e si prepara per i prossimi passi del suo viaggio“, con testimonianze dirette della protagonista, oltre a filmati d’archivio e ai suoi diari personali. Il regista White produrrà il progetto con Jessica Hargrave per la società Tripod Media, insieme a Julia Nottingham per Dorothy St Pictures e al figlio di Anderson, Brandon Thomas Lee.

La notizia del documentario su Pamela Anderson destinato a Netflix arriva in un momento in cui il nome dell’attrice di Baywatch e attivista di Peta è tornato al centro del dibattito mediatico grazie alla serie Hulu Pam & Tommy, che ha ripescato la storia del videotape della notte di nozze tra Anderson e Tommy Lee, diventata lo scandalo mediatico più chiacchierato degli anni Novanta. La serie vede Lily James e Sebastian Stan interpretare la coppia nel corso della loro burrascosa storia d’amore, rievocata in otto episodi disponibili su Disney+. Inevitabilmente il documentario su Pamela Anderson potrebbe diventare una risposta anche a quanto contenuto nella serie (il cui contenuto non è stato autorizzato dalla protagonista della storia), facendo luce su quanto ci sia di vero e quanto di sceneggiato nel format di Hulu.

