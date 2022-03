Sono stati comunicati i primi ospiti di Future Hits Live 2022, l’evento organizzato da Radio Zeta a Roma. Tanti i cantanti attesi sul palco, a partire dai vincitori in carica del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco.

Amatissimi dalla generazione zeta, quella a cui si rivolge Radio Zeta, l’evento promette di portare sul palco diversi degli artisti italiani più apprezzati del momento. In collaborazione con la Fondazione musica per Roma, la data scelta per lo spettacolo è quella del prossimo 9 giugno. Una data per niente casuale, scelta perché coincide con il primo giorno di vacanza per milioni di studenti che avranno finito la scuola.

Il concerto si terrà alla Cavea all’Auditorium Parco della Musica di Roma il prossimo 9 giugno ed accoglierà in totale 20 artisti, scelti tra i cantanti italiani più apprezzati del momento. Ne sono stati anticipati 11, gli altri 9 verranno comunicati nelle prossime settimane, con l’avvicinassi dell’evento.

Gli ospiti di Future Hits Live 2022

Promette di essere il primo festival interamente dedicato alla Generazione Zeta, il Future Hits Live che nel 2022 si terrà nella sua prima edizione a Roma.

Tra i primi nomi dei protagonisti del Future Hits Live 2022, spuntano gli apprezzati Mahmood e Blanco, freschi del trionfo sul palco del Festival di Sanremo. Dall’Ariston anche Achille Lauro, Rkomi, Ditonellapiaga e Sangiovanni.

Ci saranno poi Ariete, Coez, Coma_Cose, MargheritaVicario, Psicologi.

Biglietti per Future Hits Live 2022

Mentre il cast prende forma, sono già disponibili in prevendita i biglietti per lo spettacolo Future Hits Live 2022 del prossimo giugno. Le prevendite sono attive attraverso il circuito TicketOne, sia online che via call center e anche presso i punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

I prezzi vanno dai 35 euro ai 45 euro per posto, numerato oppure non numerato in base al settore scelto.