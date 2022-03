Sono ecologia e sostenibilità i temi al centro di Effetto Terra, la nuova produzione Sky Original con al timone Francesca Michielin nell’inedita versione di reporter. Il programma prenderà il via il 6 marzo per un totale di sei puntate in cui proprio la Michielin farà il suo personale viaggio all’interno di temi sempre più attuali e importanti per il nostro presente e, soprattutto, il futuro della nostra terra.

Su Sky Natura Effetto Serra si occuperà dei temi centrali nel dibattito contemporaneo sulla salvaguardia dell’ambiente e della nostra Terra iniziando proprio dalla rivoluzione personale, del comportamento di ciascun individuo.

“Effetto Terra, Guida pratica per terrestri consapevoli“, è la nuova produzione Sky Original realizzata da TIWI e che sarà in onda su Sky Nature alle 21.15 dal 6 marzo e sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Al centro delle sei puntate della produzione originale, Francesca Michielin andrà a fondo di temi quali inquinamento atmosferico, cibo sostenibile, moda sostenibile, cosmetici e detersivi sostenibili, energie rinnovabili e, infine, inquinamento da materie plastiche.

Il programma permetterà al pubblico di raccogliere pensieri ma anche di conoscere progetti e ricerche in materia di eco-sostenibilità per salvare la Terra mentre Francesca Michielin proverà a raccontare progetti scientifici innovativi incontrando content creator specializzati sui temi ambientali. Infine, con la filosofa Maura Gancitano, fondatrice del progetto Tlon, la cantautrice analizzerà i temi di ciascuna puntata da un punto di vista umanistico andando alla ricerca di una scelta di vita ecosostenibile.

A presentare il progetto ci ha pensato la stessa Francesca Michilien che poi conclude e spiega: