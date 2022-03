DIECI INVERNI SULLA LUNA

BABY POWDER

FLEMT

Per dare visibilità all’incredibile mondo si artisti e gruppi della nuova era, ho creato uno spazio nel mio canale Telegram Sir Red Ronnie che si chiama ASCOLTAMI! dove tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati.

Siamo arrivati al n° 9 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale.

Tra tutti i video proposti, scegliamo gli artisti con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera e alcuni di loro vengono anche invitati ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ecco isolate le interviste e i videoclip di questi artisti:

DIECI INVERNI SULLA LUNA

Il duo dream pop “Dieci Inverni Sulla Luna” nasce a dicembre 2020 dalla voglia irrefrenabile di evasione e dalla creatività di Tiberio Di Giovanni e Nicola Liberato; classe 79’ e amici fraterni da più di vent’anni; un’amicizia che prosegue imperterrita lungo la linea continua dei loro giovanissimi figli.

Abitiamo in due paesini molto piccoli, Poggiofiorito e Arielli nella provincia di Chieti; suonare, in questi posti può salvare la vita, anche senza che sia una professione.

Dopo alcune esperienze passate sia insieme che separatamente nei meandri del rock, tra cover e band proprie, decidiamo di dare il via a un progetto elettronico (ambito completamente nuovo per noi) qualcosa di più leggero ma al tempo stesso autentico e personale.

Un giorno qualunque di lockdown, Nicola (manutentore meccanico, attore, ballerino di tango su trampoli, e altre amenità) confessa al suo amico che si sta spegnendo terribilmente: Qui manca l’arte come l’aria. Di tutta risposta Tiberio (commerciante edicolante, vegano da 8 anni, appassionato di volo e chitarrista con la testa fra le nuvole) gli dice: Nic, comprati un synth e ci divertiremo!.

“Un po’ per celio, un po’ per non morir” come diceva Petrolini, da più di un anno prosegue questa avventura e possiamo dire “menomale”!

Siamo autoprodotti e artigianali. Registriamo e lavoriamo in soffitta da Tib.

Abbiamo all’attivo 3 video caricati sui social, quasi una decina di brani in totale da mettere in un disco quando sarà il momento e diverse altre bozze ancora.

La maggior parte del materiale attuale (compreso l’editing dei video) uscito finora è composto da Tiberio ma insieme arrangiamo, pensiamo, ci confrontiamo, ci scontriamo, facciamo pace, elaboriamo e sperimentiamo. La breve vita di questo progetto ci ha permesso anche di esibirci live in diverse occasioni in questa recente estate.

Non sappiamo ancora cosa faremo da grandi ma di sicuro una bella chiacchierata con Sir Red può farci bene. ☺

BABY POWDER

Baby Powder è un quintetto con sede a Londra che mescola i generi per ottenere un suono unico caratterizzato da tight grooves, armonie jazz/funk e voci sensuali.

I membri della band, che sono rappresentati da una miscela di culture diverse, spingono i confini del jazz, dal neosoul alle atmosfere world e fusion, consentendo elementi di improvvisazione ed eclettismo, sia dal vivo che in studio mantenendo un approccio contemporaneo e commerciale.

Influenzati dal neo soul contemporaneo, dal funk, dagli artisti jazz e dai giganti dell’old school, i Baby Powder hanno preso vita nel 2017, a cominciare dai loro primi spettacoli dal vivo. Subito dopo hanno avuto l’opportunità di registrare i loro singoli ai Boogie Back Records Studios di Ernie McKone (Incognito, Galliano, Push)

Solo un anno dopo, i Baby Powder hanno lavorato a un nuovo EP, e confermato una loro presenza regolare ai New River Studios (Radio 199) nel 2018 e dal 2019 in poi presso Threads Radio con il loro programma radiofonico omonimo BABY POWDER URBAN BEATS, dove i membri della band organizzano un podcast in cui si ascolta e commenta una playlist sempre nuova e si improvvisa dal vivo con una selezione straordinaria di ospiti dalla scena londinese e internazionale come Dylema, VALNTNA, Ramone, Dana, FunkTub, Charlie Cawood, Bea Kadri, Mikyla Cara, Ma Band etc.

Dal 2017 al 2019 i Baby Powder sono saliti sul palco con ottimo riscontro di pubblico all’Old Queens Head, The Macbeth, The Islington, Ruby’s e altre venues mentre il 2022 promette di portare nuovi singoli e altre novità live.

FLEMT

I membri fondatori, Alessandro “Frank” Lapini e Michele Trillini, dopo essersi precedentemente esibiti insieme negli “Ixion’s Wheel”, sono tornati insieme nel 2011, per formare una nuova band FLEMT.

Questa reunion si è rivelata tempestiva perché dopo pochi mesi di duro lavoro, è stata presentata l’opportunità ai FLEMT di competere per la possibilità di aprire per Bon Jovi in ​​concerto. FLEMT ha vinto il concorso dell’Edison e ha aperto per Bon Jovi allo “Stadio di Udine” il 17 luglio 2011 davanti a una folla di 40.000 persone. E sempre in collaborazione con l’Edison partecipano alla manifestazione dei giovani industriali a Dro ( Treno) esibendosi insieme ad Edoardo Bennato.

I FLEMT presentano il loro primo cd fine 2011 dal titolo “The Time Has Come” vendendo qualche migliaia di copie.

Gli ultimi anni pre pandemia sono stati molto impegnativi per FLEMT. Hanno completato due tour negli Stati Uniti nel 2017 e 2018. La musica dei FLEMT può essere trovata nella rotazione radiofonica Americana.

I FLEMT stanno attualmente lavorando al loro secondo cd presentando alcuni mesi fa in anteprima il nuovo singolo Don’t Stop Me.

FLEMT, nel 2022 saranno in Austria, Germania e Polonia come opening band di Kee Marcello ex chitarrista dei Europe.

FLEMT è:

Patrik Pambianco: voce solista

Michele Trillini – chitarra + cori

Alessandro Lapini – basso

Archelao Marcrillo – batteria

