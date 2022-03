Bisogna fare i conti con problemi Rainbow Six Siege oggi 3 marzo, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere proprio in queste ore. Situazione da monitorare con attenzione e che, a conti fatti, ci rimanda a quanto vi abbiamo riportato lo scorso mese di aprile sul nostro magazine, quando è stato affrontato uno scenario simile. Proviamo a fare il punto della situazione, visto che le segnalazioni del pubblico si trascinano dalle 9 di questa mattina e, al momento, non abbiamo ancora riscontri ufficiali per comprendere cosa stia avvenendo.

Cosa sappiamo sui problemi Rainbow Six Siege di oggi 3 marzo coi server del brand

Provando a scendere maggiormente in dettagli, al momento sappiamo soltanto che i giocatori non riescono a connettersi ai server. I problemi con Rainbow Six Siege, dunque, allo stato attuale non hanno una spiegazione ufficiale, considerando il fatto che tra ieri ed oggi non sono stati annunciati interventi relativi alla manutenzione dei sistemi. Insomma, ci sono ancora molti nodi da sciogliere per coloro che faticano a giocare come al solito. Il tutto, ovviamente, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile.

In un contesto del genere, comunque, diventa fondamentale rifarsi anche ai commenti dei nostri lettori, in modo da comprendere come si stiano manifestando i problemi Rainbow Six Siege, stando alle esperienze maturate sul campo. Fateci sapere qui di seguito, fermo restando che possiamo ottenere aggiornamenti in tempo reale sul disservizio di oggi 3 marzo attraverso l’apposita pagina che Down Detector ha dedicato a questo servizio. Come vanno le cose? Fatecelo sapere al più presto.

Aggiungo, per ora, che le segnalazioni sui problemi Rainbow Six Siege non siano tali da indurmi a parlare di down, ma la situazione andrà monitorata per tutto il giorno.