Con la partenza di capitan Lorenzo Insigne, che la prossima estate volerà oltreoceano per giocare in MLS con il Toronto Fc, il Napoli si è già messo a lavoro per un valido e degno sostituto dello scugnizzo. Quest’oggi, giovedì 3 marzo, sono giunte interessanti novità per quanto riguarda il calciomercato degli azzurri. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo della ‘Gazzetta dello Sport’ avrebbe annunciato un nome molto caldo che già da un po’ di tempo è stato segnato sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Si tratta di Adnan Januzaj, esterno 27enne della Real Sociedad e della Nazionale belga.

Il contratto di Januzaj con il club spagnolo è in scadenza il prossimo 30 giugno, e fino ad oggi il belga di origini albanesi ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo. Questa potrebbe essere la ragione per cui l’ex Manchester United giungerà probabilmente ai piedi del Vesuvio a parametro zero quest’estate. In Liga l’esterno d’attacco ha fatto molto bene, scendendo in campo in 122 partite e collezionando 14 reti e 16 assist. È considerato un calciatore molto maturo e il suo eventuale ingaggio rientrerebbe anche nel range fissato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli sta riflettendo molto su questa scelta per decidere consapevolmnte se concludere con la firma o attendere ancora qualche altra soluzione.

Certamente, i nomi in lista sono tanti per sostituire Insigne la prossima stagione, ma Januzaj resta un profilo molto interessante, soprattutto per quanto riguarda la lista degli svincolati, che sta diventando sempre più proficua e che condizionerà sicuramente la sessione estiva di mercato. Come aggiunge il quotidiano sportivo, i due giocatori si differenziano per caratteristiche fisiche, in primis, e poi tecniche. Tra il numero 24 azzurro e il belga ci sono ben 20 centimetri di altezza di differenza e, considerando l’importanza della fisicità nel calcio europeo, questo dato è molto importante in vista del futuro del Napoli guidato da mister Spalletti.

