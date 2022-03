Furto milionario sul set di Lupin 3. Pochi giorni dopo il clamoroso furto di gioielli della serie The Crown 5, alcuni rapinatori hanno messo a segno un altro colpo, derubando il ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy nella serie francese.

Ironia della sorte per qualcuno, ma per Netflix si tratta della seconda rapina nell’arco di una manciata di giorni. Come riporta Variety, la rapina è è avvenuta venerdì 25 febbraio in un quartiere di Nanterre, alla periferia di Parigi, location di Lupin. Dopo lo shock iniziale, le riprese della terza stagione sono ricominciate lunedì (28 febbraio).

Secondo l’agenzia AFP, Lupin 3 era nel pieno della produzione quando circa 20 persone con il viso coperto hanno fatto irruzione sul set dopo aver lanciato fuochi d’artificio per seminare il panico e distogliere l’attenzione da quanto stava accadendo. Stando al rapporto, è stato rubato un valore stimato di 300.000 euro.

Netflix assicura che il cast e la troupe stanno bene e non ci sono feriti, mentre le autorità di Nanterre hanno fatto sapere di aver avviato un’indagine per risalire ai colpevoli e scoprire se la rapina è collegata a quella dal set di The Crown.

Poche ore dopo il furto, Omar Sy era sul palco dei Cesar Awards per celebrare il decimo anniversario della commedia Quasi Amici, film che gli ha donato il successo in tutto il mondo e gli è valso un premio Cesar come miglior attore.

L’attesissimo terzo capitolo di Lupin vede Sy riprendere il ruolo di Assane Diop, un uomo che compie le sue rapine ispirandosi al famoso ladro gentiluomo e maestro del travestimento, Arsène Lupin. Prodotto dallo studio francese Gaumont, lo show è il secondo più grande successo internazionale di Netflix dopo il sudcoreano Squid Game.

