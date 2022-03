Al via la prevendita dei biglietti per i Music Awards 2022 in programma all’Arena di Verona a settembre. Torna anche quest’anno l’appuntamento con la migliore musicale italiana ed internazionale, in due serate dall’anfiteatro scaligero.

Sarà ancora una volta l’Arena di Verona ad accogliere la manifestazione musicale, in scena in due serate che verranno trasmesse in televisione. Ancora pochi i dettagli sui premi della musica e sulla messa in onda in TV. Intanto da oggi è possibile acquistare i biglietti, già in prevendita attraverso i circuiti autorizzati.

Tornano i premi della musica italiana, tornano i Music Awards dopo l’estate. Le date sono quelle del 9 e del 10 settembre, la location è la cornice dell’Arena di Verona, un vero e proprio punto di riferimento, ormai, per l’attività live.

Biglietti per i Music Awards 2022

I biglietti per i Music Awards 2022 saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 3 marzo, attraverso i circuiti TicketOne e TicketMaster, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola. Diverse le fasce di prezzo, per andare incontro ad ogni necessità. Tanti anche gli ospiti musicali attesi sul palco, tra esponenti della musica italiana ed internazionale.

Ad essere premiati saranno gli artisti che avranno ottenuto il disco d’oro (per gli album) e almeno un disco di platino (per i singoli). Le opere premiate dovranno essere state rilasciate all’interno dell’ultimo anno di riferimento. Ulteriori dettagli sui conduttori e sui protagonisti delle serate verranno comunicati prossimamente. Intanto da oggi i fan possono accaparrarsi i ticket d’ingresso per l’Arena di Verona.