Il finale di Doc Nelle tue Mani 2 si avvicina a grandi passi e con esso anche la risposta finale su quello che sarà il futuro dei nostri protagonisti sia nel lavoro che nella vita. All’inizio di questa stagione abbiamo lasciato tutti in bilico e pronti ad andare via salvo poi mettere in stand by tutto per via dell’arrivo della pandemia e la morte di Lorenzo ma presto tutti quei nodi verranno al pettine, in che modo?

Andrea Fanti continua ad affannarsi per provare a tornare ad essere primario e occuparsi del suo reparto mentre la figlia teme il peggio con in testa, e nel cuore, quello che è successo a Lorenzo mentre lavorava fianco a fianco con il padre. Dall’altro lato ci sono Gabriel e Riccardo, il primo si è accorto di non aver vissuto momenti felici lontani da Elisa mentre il secondo sembra vicino al capolinea del suo rapporto con Alba per via di una lontananza che li ha cambiati, a cosa andranno incontro i nostri protagonisti?

Ecco il promo degli episodi di oggi:

Le prime anticipazioni degli episodi di Doc nelle Tue Mani 2 in onda il 10 marzo rivelano che tutti rimarranno delusi da Andrea Fanti. Non è la prima volta che Doc rischia di rimanere da solo, sarà questo che ci aspetta negli ultimi episodi? Se tutto andrà come previsto, giovedì prossimo andranno in onda i due episodi dal titolo “Così lontani, così vicini” e “Senza nome” in cui verranno a galla dei segreti legati proprio ad Andrea Fanti mettendo in crisi sia Riccardo che Cecilia, cosa nasconde Doc?

Intanto Cecilia farà ad Andrea una proposta che si rivelerà del tutto inaspettata mentre Riccardo farà una scoperta compromettente sul conto di Andrea Fanti, suo mentore ed eroe, questo metterà in discussione la sua vita? Prima di capire cosa succederà, l’appuntamento con Doc Nelle tue Mani 2 è fissato per oggi, 3 marzo, in cui il famoso foglio che Giulia ha tentato di far sparire verrà a galla travolgendo Andrea, dovrà rinunciare al suo posto di primario?