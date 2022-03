L’ennesima new entry in Grey’s Anatomy arriva dal cast della comedy musicale Lo Straordinario Mondo di Zoey: il medical drama si prepara ad accogliere Skylar Astin in un ruolo ricorrente, quello di un affascinante medico pronto sfoderare le sue competenze molto specifiche tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital.

La new entry in Grey’s Anatomy è stata annunciata da Deadline, che ha rivelato anche i primi dettagli sul personaggio: Astin interpreta Todd Earnes, un medico bello e con un’anima gentile, che vanta un dottorato in scienze ambientali ed è a suo agio coi fogli di calcolo. Indizi che potrebbero far pensare che il medical drama voglia includere il tema della salubrità ambientale e dell’emergenza climatica nella sua trama. Inoltre il dottor Earnes dovrebbe entrare in scena insieme a sua sorella, una paziente del Grey Sloan Memorial in dolce attesa.

L’ultima new entry in Grey’s Anatomy in ordine di tempo, dopo i tanti volti nuovi di questa stagione (da Peter Gallagher a Greg Tarzan Davis, passando per i ritorni di Scott Speedman e Abigail Spencer), apparirà per la prima volta nell’episodio 18×13 dal titolo Put the Squeeze on Me, previsto su ABC il 24 marzo e di conseguenza ad aprile in Italia su Disney+.

La notizia dell’ennesima new entry in Grey’s Anatomy arriva una settimana dopo la première di metà stagione, che ha sua volta ha preannunciato l’imminente addio ad un altro volto regolare della serie, apparso nelle ultime tre stagioni. Per un medico che se ne va, dunque, un altro che arriva. Nel caso di Astin, il pubblico lo riconoscerà per aver recitato al fianco di Jane Levy ne Lo Straordinario Mondo di Zoey di NBC (sia nella serie che nel film natalizio) nel ruolo di Max, ma anche per le partecipazioni alla serie Crazy Ex-Girlfriend e al film del 2012 Pitch Perfect al fianco di Anna Kendrick e Rebel Wilson.

