La data di uscita iOS 15.4 è quasi certa, per quanto non ancora ufficializzata. Nelle scorse ore Apple ha diramato i suoi inviti per il tradizionale evento di primavera del brand in cui sarà senz’altro presentato l’iPhone SE 3 oltre che un nuovo iPad Air e probabilmente anche delle novità per i Mac. L’appuntamento è fissato per martedì 8 marzo e ci sono concrete speranze che alla presentazione hardware si associ anche il rilascio in via definitiva del nuovo update.

Apple è solita abbinare proprio a nuove presentazioni hardware rilasci software di un certo rilievo. Proprio l’aggiornamento iOS 15.4 è atteso da tempo, dopo una lunghissima fase beta, per l’introduzione di interessanti novità. Tra queste c’è quella che consente di inserire il green pass nel Wallet, di sbloccare l’iPhone con la mascherina senza bisogno di indossare l’Apple Watch e ancora, di utilizzare nuove emoji. Per app di terze parti poi, l’update consente di sfruttare la tecnologia ProMotion.

A chiusura del keynote di martedì prossimo (che si terrà a partire dalle 19) è dunque molto probabile che Tim Cook annunci la distribuzione dell’aggiornamento iOS 15.4 (giunto ora a maturazione nella sua quinta beta). Al massimo, se non dovesse essere confermato l’update per tutti i possessori di iPhone supportati, si dovrebbe comunque procedere al rilascio della versione release candidate per gli sviluppatori. Quest’ultima, di fatto, è il firmware definitivo per gli esperti e il passaggio è propedeutico ed immediatamente precedente a quello che coinvolge gli utenti semplici.

Insomma, una manciata di giorni e l’aggiornamento iOS 15.4 dovrebbe essere a disposizioni dei tantissimi possessori di iPhone in tutto il mondo. Nell’attesa sarà meglio preparare il proprio melafonino per il corposo aggiornamento, magari effettuando un po’ di pulizia di app e contenuti non necessari ed effettuando anche un sempre utile backup di tutti i propri dati.