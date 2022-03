Tutto sembra ormai pronto per una storia tra Jo e Link in Grey’s Anatomy 18: nella première invernale, i due si sono ritrovati per la prima volta a superare il confine tra amicizia e legame sentimentale, scambiandosi un bacio che li porterà dritti alla loro prima notte insieme nell’episodio successivo.

Gli indizi su un coinvolgimento tra Jo e Link in Grey’s Anatomy 18 c’erano tutti: lui aveva confessato una cotta giovanile per la collega, mentre lei proprio da quel momento aveva iniziato a guardarlo con occhi diversi. A spingerli l’uno verso l’altra è stata poi l’ennesima rottura tra Link e Amelia, dopo che quest’ultima ha baciato Dr. Kai sotto gli occhi del suo ex compagno.

Per Jo e Link in Grey’s Anatomy 18 la situazione diventa ora ingarbugliata: dal promo dell’episodio 10, pare che la notte passata insieme sia stata poco più che un diversivo per Link, mentre Jo ne è innamorata e non sa se dichiararsi. L’attrice Camilla Luddington, poco dopo la messa in onda dell’episodio, ne ha parlato in un’intervista ad Access, dicendosi sollevata che l’episodio sia stato finalmente trasmesso così da poter commentare la “pazzia” di quella trama.

Jo e Link in Grey’s Anatomy 18 andranno verso una storia o decideranno di restare amici supportandosi a vicenda? L’attrice non può rivelare molto ma sembra prefigurare l’ennesimo triangolo amoroso della serie.

Credo che entrambi meritino l’amore e che ci sia molto amore tra di loro. Sono amici da molto tempo e questo può essere la base di un buon rapporto. Ma penso che sia tutto un po’ confuso perché lui ha ancora dei sentimenti per Amelia… E come sempre in Grey’s Anatomy è tutto molto complicato. Sono finiti in questa situazione insieme la scorsa notte e dovremo solo vedere dove li porterà. Se spero che diventino una coppia? Faccio il tifo perché entrambi siano felici, non so se lo saranno insieme. Una parte di me li vorrebbe insieme e un’altra parte adora la loro amicizia. La mia opinione dipenderà da come gli scrittori svilupperanno il tutto.

Di sicuro Jo e Link in Grey’s Anatomy 18 saranno protagonisti del prossimo episodio, in cui affronteranno le conseguenze della loro prima notte insieme. Ecco la trama dell’episodio di Grey’s Anatomy 18×10, su ABC giovedì 3 marzo e in Italia a fine marzo su Disney+.

Schmitt deve affrontare la conferenza Morbilità e Mortalità. Nel frattempo, Meredith convince Nick a sottoporsi a un intervento chirurgico a Seattle e Jo affronta i suoi sentimenti.

Continua a leggere su optimagazine.com