Siamo ad un passo dall’uscita di LOL 2 imminente, mentre in tanti si chiedono quando escono le ultime due puntate. Dal 24 febbraio sono disponibili su Prime Video le prime quattro puntate di LOL 2, una seconda stagione attesissima che ha già entusiasmato per la presenza di grandi comici italiani da Corrado Guzzanti a Virginia Raffaele. Chi ha avuto modo di assistere a questa prima parte dell’uscita di LOL 2 avrà sicuramente espresso dei giudizi in merito, principalmente su ciò che i concorrenti hanno messo in scena.

Indicazioni sull’uscita di LOL 2 imminente: quando escono le ultime due puntate con orario e dettagli

Altro contributo sull’uscita di LOL 2, dunque, dopo le informazioni riportate la scorsa settimana. Quello che si evince sin dalle primissime battute è la grandezza di quattro personaggi, ossia Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, Mago Forest e Virginia Raffaele, questi comici sono senza dubbio di un altro livello rispetto a tutti gli altri. A quanto pare però il meglio non deve ancora venire e ci si chiede a questo punto quand’è prevista l’uscita di LOL 2 seconda parte, quella più attesa dove i concorrenti dovranno per forza dare il meglio di sé per eliminare qualche collega ed arrivare alla vittoria finale.

Una prima eliminazione è già avvenuta ed è stata quella di Alice Mangione, ma nei prossimi episodi assisteremo ad altre eliminazioni a raffica. Il gioco diventa più serrato, bisogna giocarsi tutte le carte e vediamo quando potremo assistere all’uscita di LOL 2 seconda parte. Bisognerà attendere poco più di una settimana, infatti come accaduto con la prima parte, allo scoccare della mezzanotte del 3 marzo sarà possibile visionare su Prime Video gli episodi conclusivi di questa seconda stagione.

Da quanto emerso dalla prima parte ci si attendeva qualcosa in più da personaggi come Diana Del Bufalo, l’attrice e comica non sembra essere riuscita ad esprimersi al meglio, non si è messa molto in gioco, ma chissà forse qualcosa in più a riguardo sarà evidenziato durante la seconda parte. Diana Del Bufalo è un personaggio molto amato sui social, ma anche dai vari telespettatori che hanno avuto modo di ammirarla in trasmissioni come Colorado o serie tv come Che Dio ci aiuti.

La sua vena comica le ha sempre permesso di risultare ai più simpatica, ma in questa stagione di LOL 2 non si è notata la stessa Diana Del Bufalo. Non ci resta che attendere l’uscita LOL 2 seconda parte del 3 marzo a mezzanotte per capire chi avrà vinto e se Diana Del Bufalo avrà cambiato marcia.