L’azienda cinese Mobvoi ha appena lanciato sul mercato globale il nuovo TicWatch GTH Pro, ossia un wearable molto interessante in quanto, oltre a dedicarsi al fitness, è anche in grado di offrire la misurazione di una nuova tipologia diagnostica basata sul parametro cardiaco. Infatti, il dispositivo riesce a calcolare la forma d’onda arteriosa, che viene trasmessa nel sistema vascolare grazie all’elasticità delle arterie e che si può percepire sui vasi periferici sotto forma di pulsazione. Si tratta di un parametro molto interessante e di vitale importanza, messo a disposizione grazie a due sensori PPG (Dual PPG Bio Sensors), per tenere sotto controllo la salute cardiaca (inoltre, questo smartwatch mostra un indice denominato Arty Score, utile a valutare l’età cardiaca di chi lo indossa). Andiamo a vedere insieme le altre caratteristiche principale ed il suo prezzo.

Come accennato sopra, i risultati delle pulsazioni cardiache elargiti dalla tecnologia SphygmoCor di ATCOR grazie agli algoritmi dell’indice Arty Score mostrano l’eCAP, ovvero la possibilità di eseguire uno specifico esercizio fisico, l’Arty Age, una stima dell’età arteriosa, l’HSX, un indicatore dello stress del cuore ed il Tru HR, la misurazione del battito cardiaco. Quanto ai dettagli tecnici, il nuovo TicWatch GTH Pro di Mobvoi sfoggia un display con vetro 2.5D, una scocca in metallo, due sensori PPG per la salute delle arterie, il monitoraggio cardiaco 24 ore su 24, la qualità del sonno, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la temperatura della pelle e ben 14 modalità sportive.

Poi ancora, non manca la modalità TicBreathe, la resistenza all’acqua fino a 5ATM, le watch face personalizzate ed una batteria la cui autonomia è assicurata fino a 10 giorni di utilizzo. Per quanto concerne il prezzo, il TicWatch GTH Pro è venduto negli Stati Uniti a 99 dollari, che al cambio corrisponde a circa 89,00 euro. In Italia, almeno per il momento, il costo del dispositivo ancora non è stato annunciato.

