Un’interessante promozione da non farsi scappare è quella di oggi, mercoledì 2 marzo, su Amazon, che ha condotto al minimo storico il prezzo del Samsung Galaxy Watch 4 Classic con cassa da 46 millimetri, nella colorazione Argento (Silver) e con connettività Bluetooth. Si tratta di un wearable ricco di funzionalità, soprattutto per i più sportivi: infatti, è capace di monitorare più di 100 attività differenti. Inoltre, è considerato uno smartwatch ‘smart’ in quanto grazie al Play Store è possibile installare le app utili alla tipologia di lavoro. Potete acquistarlo al prezzo di 261,07 euro (invece di 399,00 euro di listino). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche.

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic (con quadrante da 46mm) è un perfetto compagno di viaggio, ideale per il vostro benessere. L’orologio sfoggia un display SuperAMOLED da 1,4 pollici per 52 gr. di peso, il materiale di cui è composto è in acciaio inossidabile di elevata qualità, capace di offrire funzionalità potenti e intuitive. Il wereable mostra due pulsanti fisici posti sul lato destro e una ghiera girevole. Il sistema operativo utilizzato è il Wear OS Powered by Samsung, è dotato di due sensori BIA Sensor, Compass e una batteria da 361mAh. L’indossabile del colosso sudcoreano è in grado di monitorare la vostra salute tenendo traccia dei progressi fitness e misurare con grande praticità la composizione corporea.

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic è un perfetto fitness-tracker: infatti, registra le vostre attività e i punteggi di fitness sia sull’orologio che sul telefono. Il device può contare i passi, controllare le calorie ed il percorso grazie al GPS dell’orologio. Il prodotto è anche un ottimo misuratore di pressione ed ECG: infatti, il sensore Samsung BioActive monitora ECG e misura la pressione sanguigna in tempo reale. Il dispositivo è compatibile con smartphone dotati di sistema operativo Android versione 6.0 o successiva ed integra una memoria RAM superiore a 1.5 GB.

