Rkomi in tour nel 2022: al via la prevendita dei biglietti per il tour estivo che segue il successo del brano sanremese Insuperabile.

L’Insuperabile tour prosegue per tutta l’estate 2022 e dopo aver calcato il palco del Festival di Sanremo con il singolo inedito, Rkomi si prepara a calcare quelli di molte altre città italiane. Insuperabile è appena stata certificata disco d’oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è stata certificata platino e l’album Taxi Driver è il più venduto e ascoltato del 2021 nella penisola.

Il disco è inoltre quattro volte disco di platino e verrà presentato dal vivo nel corso degli spettacoli di Rkomi che inizieranno a giugno per terminare ad agosto.

Dopo il sold out in prevendita del precedente tour nei club, Rkomi annuncia la tournée in partenza il 24 giugno: Insuperabile Tour è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari.

Rkomi suonerà in Italia per tutta l’estate. Gli appuntamenti svelati oggi sono nei principali festival (Goa Boa, Flowers Festival, Rock in Roma) e nelle più importanti arene della penisola. I biglietti per le date annunciate sono disponibili in prevendita da mercoledì 2 marzo alle ore 18.00 e molti altri appuntamenti si aggiungeranno nelle prossime settimane.

Tutte le date di Rkomi in tour nel 2022

VEN 24/06 FIRENZE VIPER SUMMER FEST

SAB 25/06 GENOVA GOA BOA

GIO 30/06 TORINO FLOWERS FESTIVAL

MAR 05/07 BRESCIA CAMPO MARTE

VEN 15/07 L’AQUILA PINEWOOD FESTIVAL

LUN 18/07 JESOLO LIDO (VE), SUONICA FESTIVAL @ PARCO PEGASO

SAB 30/07 ROMA ROCK IN ROMA

VEN 05/08 MAJANO (UD) MAJANO FESTIVAL ARENA CONCERTI

GIO 11/08 CATANIA VILLA BELLINI

VEN 12/08 ACRI (CS) ANFITEATRO

DOM 14/08 GALLIPOLI (LE) SOTTOSOPRA FEST @ PARCO GONDAR

GIO 18/08 IGEA MARINA (RN) BEKY BAY

SAB 27/08 PAESTUM (SA) SUONA FESTIVAL @ CLOUDS ARENA

DOM 28/08 SERVIGLIANO (FM) NOSOUND FEST