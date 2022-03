Registriamo in questo periodo un forte rallentamento per quanto concerne la disponibilità PS5. Anche GameStop, che solitamente dà ampie garanzie sotto questo punto di vista, pare essere venuto meno temporaneamente, al punto che i potenziali acquirenti della console non sanno più che pesci prendere. Situazione, dunque, che non è cambiata più di tanti rispetto a quanto vi abbiamo riportato di recente con un altro articolo. Scenario prevedibile, considerando anche le previsioni che sono venute a galla nello scorcio finale del 2021, che richiedono a prescindere un altro approfondimento.

Cosa sappiamo sulla disponibilità PS5 a marzo, tra GameStop ed altri store

Quali sono le informazioni attualmente disponibili sulla disponibilità PS5 a marzo? La situazione GameStop non è delle migliori. Solitamente, infatti, si assiste a qualche restock durante le dirette streaming del mercoledì pomeriggio, con annunci nelle ore antecedenti. L’appuntamento è destinato a saltare anche oggi, a testimonianza del fatto che in questa fase sia molto difficile per gli shop accaparrarsi il prodotto. Basti pensare al fatto che all’interno dei canali social dello store si parli solo di alcuni giochi in offerta, motivo per il quale sarà meglio non farsi illusioni in giornata.

Inutile dire che stiamo monitorando costantemente la situazione, al punto che vi riporto contestualmente voci ufficiose secondo cui a breve potrebbe esserci una nuova disponibilità PS5 in Italia. Non si hanno ancora riscontri definitivi in merito, ma vale la pena tenere quantomeno gli occhi aperti, in attesa che la produzione possa fare oggettivi passi in avanti a medio termine. Vi ricordo che, secondo rumors che circolano da tempo, il trend dovrebbe migliorare gradualmente durante il secondo semestre del 2022.

Staremo a vedere come andranno le cose. Nel frattempo, sentitevi liberi di segnalarci eventuali restock improvvisi, in modo da confermare a tutti nuove disponibilità PS5 qui in Italia.