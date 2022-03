Quando vanno in onda The Good Doctor 5 e The Resident 4 su Ra2? Di sicuro non oggi. Primo mercoledì senza i nostri dottori questa sera su Rai2 per via della lunga pausa che i fan dovranno sopportare per qualche settimana. In un primo momento sembrava che la rete volesse rimandare i due medical drama americani al prossimo autunno ma nelle scorse ore la programmazione è nuovamente cambiata e, questa volta, a favore dei fan.

Secondo le ultime novità The Good Doctor 5 e The Resident 4 torneranno su Rai2 il prossimo mese di aprile per tenere compagnia ai fan durante l’ultimo scorcio della primavera e prima dell’inizio della programmazione estiva concludendo così la propria corsa.

The Good Doctor 5 riprenderà la sua corsa dall’ottavo episodio della stagione, in onda negli Usa lo scorso 28 febbraio, e lo stesso farà The Resident 4 raccontando al pubblico cosa ne sarà di Nic e Conrad nell’ultimo scorcio della quarta stagione. In particolare, i fan di The Good Doctor continueranno a vedere (o rivedere) la serie dal 7 marzo dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 19.40 con un singolo episodio al giorno.

The Good Doctor 5 e The Resident 4 questa sera lasceranno spazio al programma di Enrico Brignano e Flora Canto, Un’Ora sola Vi vorrei ma dal 23 marzo il mercoledì sera sarà occupato dalla serie tv italiana Volevo Fare la Rockstar 2. Per tutti i fan di The Resident, invece, l’appuntamento è confermato sulla piattaforma Disney+ che ha messo a disposizione le prime quattro stagioni complete e anche la quinta, un episodio a settimana quasi in contemporanea Usa (adesso si attende l’episodio 11 in onda il 30 marzo dopo una lunga pausa).

Per tutti gli altri l’appuntamento con The Good Doctor 5 e The Resident 4 è fissato per il mese di aprile nel prime time di Rai2, salvo cambiamenti.