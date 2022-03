Siamo al secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina in questo mercoledì 3 marzo. Le delegazioni delle due nazioni, dopo un primo tentativo fallito lunedì scorso 28 febbraio, proveranno a rimettersi al tavolo delle trattative per trovare una soluzione al conflitto, o magari anche solo un accordo per una tregua momentanea alle armi.

Quando si svolgeranno esattamente i negoziati? Questi ultimi avrebbero già dovuto tenersi in mattinata ma poi sono stati posticipati al tardo pomeriggio o in serata. Vista la situazione estremamente delicata, non si conosce l’orario preciso in cui le delegazioni daranno il via ai colloqui, esattamente come avvenuto ad inizio settimana. Ad ogni modo, nel caso dell’incontro di lunedì, i colloqui sono durati circa 6 ore, dunque difficilmente riceveremo un riscontro su quanto condiviso fino a tarda notte o alle prime luci dell’alba di domani.

Dove si svolgeranno i negoziati tra Russia e Ucraina nelle prossime ore? Il primo tentativo di incontro tra delegazioni si è svolto due giorni fa a Gomel in Bielorussa, in una zona a confine con entrambi gli stati interessati dal conflitto bellico. Ancora una volta sarà la Bielorussia a farsi garante dell’incolumità dei partecipanti alle due delegazioni: dunque è presumibile che il luogo esatto per l’incontro sia stato di nuovo scelto tra quelli prossimi proprio ai confini tra i due paesi.

Si nutrono in realtà ben poche speranze in riferimento alla buona riuscita dei negoziati tra Russia e Ucraina delle prossime ore. La Russia probabilmente resterà ferma sulla sua posizione già espressa lunedì ossia il riconoscimento della Crimea e la rassicurazione di un Ucraina neutra. Dal canto suo, i rappresentanti dell’Ucraina si sono già definiti ostili a qualsiasi ultimatum imposto dal rivale in guerra. Alla situazione di estrema incertezza contribuisce di certo il perdurare del conflitto con un bilancio di danni materiali e di vittime sempre più ingenti su entrambi i fronti.

