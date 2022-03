Euphoria ha battuto un nuovo record. Dopo aver conquistato Twitter come la serie tv più chiacchierata sul social, il teen drama con protagonista Zendaya è andato ben oltre le aspettative. Inoltre, Twitter ha rivelato che i personaggi più twittati della seconda stagione di Euphoria sono Fezco, Rue e Nate Jacobs.

Secondo WarnerMedia, la seconda stagione dello show è il più visto su HBO dal 2004. Il podio spetta però ancora all’inossidabile Il Trono di Spade, ancora primo nella classifica.

In particolare, il finale della seconda stagione (andato in onda su HBO domenica 27 febbraio, e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic) è stato visto da 6,6 milioni di spettatori americani. Gli ascolti della seconda stagione, invece, hanno registrato una media di 16,3 milioni di spettatori.

Finora, quasi 19 milioni di spettatori negli Stati Uniti hanno guardato il primo episodio di Euphoria 2, con un aumento vicino al 100% rispetto alla prima stagione. Ad ora, tutti gli episodi di Euphoria 2 hanno raggiunto una media di 16,3 milioni, cifre superiori alle prime tre stagioni de Il Trono di Spade, che avevano una media rispettivamente di 9,3 milioni, 11,6 milioni e 14,4 milioni.

La quarta stagione del fantasy tratto dai romanzi di George RR Martin ha registrato una media di 19,1 milioni, un risultato che Euphoria potrebbe facilmente battere con lo streaming.

Il finale della seconda stagione del teen drama va in onda in Italia in versione doppiata su Sky Atlantic lunedì 7 marzo. Tutti gli episodi di Euphoria sono comunque disponibili sul box on demand di Sky.

La serie HBO è già stata rinnovata per una terza stagione, ma non aspettiamo di vederla il prossimo anno. Con molta probabilità, Euphoria tornerà in onda nel 2024.

