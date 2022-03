In questo mercoledì 2 marzo non funziona Virgilio mail per molti utenti che si affidano proprio a questo servizio di posta elettronica. I problemi sono abbastanza seri, tanto che è completamente inibito l’accesso alla propria area personale e ai messaggi privati, così come non è consentito inviare dei messaggi.

Il servizio Downdetector ci fornisce indizi importanti sull’entità del disservizio: le segnalazioni di persone alle quali non funziona Virgilio mail quest’oggi sono nell’ordine del centinaio. Va anche detto che contestualmente a questo malfunzionamento, si stanno verificando anomalie e problemi anche per Libero Mail. La cosa lascerebbe intendere che i due servizi siano in qualche modo connessi, magari per infrastruttura di server utilizzati ma non ne sappiamo per il momento di più.

Ritornando ai problemi veri e propri registrati in questa mattinata, in molti parlano di sessione scaduta dopo il login all’area personale o comunque di pagina completamente vuota dopo il tentativo di accesso. Non ci sono feedback ufficiali che ci comunichino il perché Virgilio mail non funziona proprio oggi 2 marzo. Proprio per questo motivo è difficile stabilire e ipotizzare un eventuale ritorno alla normalità in tempi brevi. Le difficoltà riguardano tutti gli utenti che utilizzano il servizio, a prescindere dall’uso di un determinato browser per l’accesso alla casella di posta elettronica o anche della relativa app ufficiale. A questo primo approfondimento seguiranno nuovi aggiornamenti per chiarire lo stato del servizio non appena ci saranno novità..

Aggiornamento 12:30 – Le segnalazioni di problemi con la posta elettronica continuano ad essere registrate in questa mattinata. Il down del servizio va ancora una volta a pari passo con quello relativo al servizio Libero. Il messaggio di sessione scaduta già indicato continua a comparire sui display dei dispositivi di molti.

Continua a leggere su optimagazine.com