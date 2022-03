Morgan “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco

Morgan mangia miele e composta Mielizia mentre Claudio Trotta parla di ripartenza

Quando lunedì MORGAN è venuto a Premiato Circo Volante del Barone Rosso c’era pure CLAUDIO TROTTA, della Barley Arts, che è anche il suo impresario. Marco, tra gli altri brani, ha interpretato “Vedrai Vedrai”, che Luigi Tenco ha scritto pensando di parlare con la madre, con una intensità tale che ha lasciato attonito lui stesso. Era da un’altra parte.

Durante la puntata avevamo bevuto moscato, l’unico vino che beve Morgan e che mi aveva espressamente chiesto, tanto che me ne sono fatto mandare qualche bottiglia da Carlin De Paolo. Abbiamo mangiato brigidini e cantucci, portati da Michele e Leonardo di Co-Scienza. Alla fine, come a tutti, ho regalato a Marco prodotti Bio Mielizia, tra cui miele e una composta di mirtilli. Un’altra volta che era venuto, Morgan aveva aperto la composta e l’aveva “bevuta” in diretta. Anche questa volta non ha resistito e, mentre Claudio Trotta dettava le condizioni per la ripresa della musica dal vivo, lui ha aperto il vasetto del miele e con gli occhiali ne portava alla bocca ampie porzioni. A questo punto gli ho dato un cucchiaio e lui ne ha approfittato per aprire anche il vasetto di composta. Ha fatto una vera performance mentre Claudio, inossidabile, continuava nel suo racconto. Già in trasmissione godevo di questo momento assurdo. Quando l’ho rivisto, ho deciso di isolarlo perché la ritengo una vera performance con Morgan come disturbatore, Claudio serio e determinato e io “complice” di quanto stava accadendo.

In questi video ci sono i due lati della genialità di Morgan.

