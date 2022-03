Law & Order: Organized Crime debutta in prima visione assoluta su TopCrime, in chiaro, in Italia. A pochi mesi dalla messa in onda americana proprio nella serata di domani, giovedì 3 marzo, la serie andrà in onda in coppia con l’episodio crossover con SVU 22. L’appuntamento è fissato alle ore 22.15 con l’episodio dal titolo ‘Quello che succede in Puglia’ destinato già a far discutere.

Lo spin off segna il ritorno a New York dell’ex agente della SVU Elliott Stabler (Christopher Meloni) per un lavoro tutto nuovo, quello che lo coinvolgerà in una task force d’élite che combatte la criminalità organizzata. Ancora una volta la serie porta la firma di Dick Wolf, padre del notissimo franchise, e oltre al protagonista troveremo nel cast Dylan McDermott nei panni di un corrotto e ambizioso uomo d’affari, Richard Wheatley, e Tamara Taylor, sua ex moglie alias Angela Wheatley.

I fan italiani che inizieranno questa corsa da domani sera possono dormire sonni tranquilli visto che in Patria Law & Order Organized Crime ha già ottenuto una seconda stagione attualmente in onda. Nel pilot della serie in onda domani, Stabler e l’OCCB danno la caccia a un’organizzazione criminale che ha venduto mascherine N95 e altri DPI contraffatti sul mercato estero e, in particolare, proprio in Italia.

Ecco il promo italiano di Law & Order: Organized Crime:

Nel primo episodio, Elliot Stabler consegna a un abile hacker un cellulare trovato a casa di Sacha Lenski, per ricostruirne gli ultimi spostamenti arrivando così ad un magazzino appartenente al boss Manfredi Sinatra, in cui proprio la vittima è stata il giorno prima dell’attentato. Perquisendo il magazzino, la polizia trova documenti legati al traffico internazionale di DPI contraffatti e un falso tesserino italiano di Stabler, cosa succederà a quel punto? Lo scopriremo solo domani sera con la messa in onda dell’episodio.