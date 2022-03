Il colosso di Seul ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S21 FE in Europa. I mercati africani, asiatici e sudamericani potrebbero ricevere l’upgrade nelle prossime settimane. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software riservata al device ha la versione firmware G990BXXS1BVB3, con la patch di sicurezza di febbraio 2022, che corregge oltre 60 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza.

L’upgrade potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Anche alcune delle app stock potrebbero essere aggiornate. Se siete utenti del Samsung Galaxy S21 FE in Europa potreste già aver ricevuto una notifica di aggiornamento. Se non è ancora accaduto, verificate manualmente la disponibilità dell’aggiornamento OTA attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul device > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. In ogni caso, ricordate di procedere all’installazione solo se la percentuale residua della batteria è superiore al 50% e magari anche di effettuare un backup dei vostri dati qualora dovesse servire ripristinarli se qualcosa dovesse non andare come preventivato (può succedere nel corso di un’installazione di trovarsi in queste situazioni, non sarebbe la prima volta). Il colosso di Seul aveva lanciato il Samsung Galaxy S21 FE a gennaio 2022, con la One UI 4 basata su Android 12 pronto all’uso. Il device riceverà quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di upgrade di sicurezza in futuro.

Nel momento in cui viene rilasciata una qualsivoglia patch di sicurezza, che sia per un dispositivo Samsung o di un altro OEM, bisogna subito installarla: se è stata rilasciata, infatti, significa che c’era qualcosa di importante da correggere, non è il caso di temporeggiare (lo stesso discorso vale per il Samsung Galaxy S21 FE). Se avete domande da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com