Apple ha preso una decisione inequivocabile, ossia quella di sospendere la vendita di ognuno dei suoi prodotti in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, facendo sapere di volersi schierare dalla parte di tutte le persone che soffrono per via di tutta questa violenza. La mela ha seriamente intenzione di far sentire la propria voce, non solo interrompendo la vendita di iPhone, iPad, Mac e di tutti i suoi prodotti sul mercato russo, ma anche limitando alcuni dei servizi proprietari nel territorio, come nel caso di Apple Pay.

Come riportato da ‘edition.cnn.com‘, la decisione di Apple arriva anche dopo una lettera scritta dal vice primo ministro dell’Ucraina, Mykhailo Fedorov, a Tim Cook, in cui si chiedeva di tagliare fuori la Russia dalla vendita dei suoi prodotti e chiudendo anche l’App Store per motivare i più giovani contro l’aggressione militare. Il CEO di Apple, dal canto suo, si era già espresso in merito alla guerra scoppiata tra Russia e Ucraina, affermando di essere molto preoccupato per quanto sta accadendo in Ucraina e di volersi schierare con ogni mezzo a disposizione dalla parte della popolazione colpita, anche in termini di aiuti umanitari da fornire al bisogno (apprezziamo sinceramente lo sforzo della società di Cupertino).

Nel comunicato della mela morsicata si evince tutto lo sgomento dell’azienda californiana per l’invasione russa dell’Ucraina, come anche l’intenzione di voler aiutare i rifugiati e di fare tutto il necessario per il sostegno dei propri team nel territorio. Speriamo che la guerra Russia-Ucraina possa avere un epilogo quanto più breve e soprattutto il meno doloroso possibile (sarebbe stato ovviamente meglio se non fosse mai scoppiata). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al più presto.

