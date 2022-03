Prosegue Tandem 5 su Giallo, il crime poliziesco francese con protagonista un’ex coppia che si ritrova a lavorare insieme. Stasera, mercoledì 2 marzo, andranno in onda due nuovi appuntamenti.

Si parte con l‘episodio 5×07, di cui vi riportiamo la sinossi:

Hervé Levers, presidente di un’associazione di siti di reinserimento, è caduto dall’alto di un’impalcatura. È stato uno dei detenuti a picchiarlo? Oppure un abitante del villaggio scontento di vedere prigionieri arrivare in semi-libertà nel villaggio? Ma c’è un altro mistero. Dopo una ricostruzione, Léa si rende conto che era impossibile accedere all’impalcatura senza essere vista dagli altri prigionieri. Come ha fatto l’assassino?

A seguire, l’episodio 5×08:

Il corpo di un uomo viene visto da un ornitologo nella foresta di Vigan. Ma quando sul posto arrivano gli agenti di polizia, lui è scomparso. Pochi giorni dopo, Magali Montoriol, chef di un ristorante stellato, arriva a dichiarare la scomparsa del marito, Fabrice. Potrebbe essere lui quello che l’ornitologo ha visto? Léa trova Magali sorprendentemente serena di fronte a questa scomparsa più che preoccupante. È convinta che quest’ultima abbia ucciso suo marito. Ma come dimostrarlo senza il corpo?

Tandem 5 su Giallo torna mercoledì 9 marzo con gli episodi 5×08 e 5×10. Nel primo, durante le prove del suo ultimo trucco, il famoso mago Lazlo Kane viene trovato morto. È stato vittima di un’allergia, qualcuno ha consapevolmente fatto scivolare gli oli essenziali di ginepro nel suo thermos. Ma come hanno fatto senza che Lazlo se ne accorgesse? Potrebbe essere uno dei suoi tecnici? Per Paul, l’assassino è necessariamente un mago. Lui e Léa dovranno usare tutta la loro magia per capire questo gioco di prestigio. Nel secondo, durante la Festa del Granato, degli uomini vestiti di paglia, i Granati (operai, impiegati, ecc.) inseguono altri vestiti di bianco (capi, medici, ecc.) e tentano di sporcarli con panni imbevuti di feccia di vino. Un bianco resta a terra, morto: Bruno, il presidente dell’evento. Chi può averlo ucciso?Paul e Léa sono divisi: lui pensa che l’assassino sia uno dei medici, lei crede che sia stato uno degli impiegati.

Nel cast di Tandem 5 su Giallo, Astrid Veillon nei panni del Comandante Léa Soler; Stéphane Blancafort è il Capitano Paul Marchal; Sarah-Cheyenne è Alice Marchal; Titouan Laporte è Thomas Marchal; Piérick Tournier è il tenente Erwan Lebellec; Baya Rehaz è il Tenente Inès Zaïdi; François-Dominique Blin è il Dr. Franck Marvaud, medico legale; Tatiana Gousseff è il Capitano Sabine Mauriac. New entry, Patrick Descamps nei panni del colonnello Pierre Soler, padre di Léa; e Isabelle Tanakil interpreta Annie Soler, moglie di Pierre e madre di Léa.

L’appuntamento con Tandem 5 su Giallo è per stasera alle 21:10.

