Ritornano in estate i concerti di Guè Pequeno. Il 2022 si riempie sempre di più con eventi dal vivo che suggellano la fine dello stato di emergenza in Italia. Il rapper salirà sul palco con DJ Jay K e la live band.

I concerti di Guè Pequeno: tutte le date

I G Capitale Tour, questo il nome del ciclo di concerti di Guè Pequeno, partirà da Alghero (SS) con un evento gratuito presso il porto turistico. Di seguito tutte le date.

18 giugno 2022 Alghero (SS) – Porto Turistico (evento gratuito)

24 giugno 2022 Milano – Carroponte

26 giugno 2022 Roma – Rock In Roma

29 giugno 2022 Collegno (TO) – Flowers Festival

01 luglio 2022 Firenze – Viper Summer Fest

02 luglio 2022 Bologna – Bonsai

30 luglio Paestum (SA) – Maco Festival

I biglietti per i concerti di Guè Pequeno sono già disponibili presso la piattaforma TicketOne. Si fa notare che la data prevista inizialmente al Fabrique di Milano il 24 febbraio 2022 è stata annullata con data di recupero fissata al 24 giugno 2022 presso il Carroponte di Sesto San Giovanni. I biglietti precedentemente acquistati per il Fabrique restano validi, dunque, per il Carroponte.

Gvesus

L’ultimo album in studio di Guè Pequeno è Gvesus, pubblicato nel dicembre 2021. La tracklist include duetti con Marracash (Daytona), Coez (Nessuno), Elisa (Senza Sogni), Salmo (Lunedì Blu) e altri pezzi da 90 della scena contemporanea come Ketama126, Geolier e Rose Villain.

L’ultimo singolo estratto da Gvesus è Veleno, un racconto sull’amore tossico proposto con tutte le tipicità del rapper milanese. Proprio come Mr. Fini (2020), Gvesus suona tutto come una ripresa della scena di Cosimo Fini – questo il nome di battesimo del rapper – che tra un disco e l’altro si è concesso una session con gli amici e colleghi nel mixtape Fastlife 4 (2021) in cui non mancano il già citato Salmo, ma nemmeno Gemitaiz, Lazza, Noyz Narcos e tanti altri.

Durante i concerti di Guè Pequeno sarà presente anche DJ Day K, produttore svizzero che ha accompagnato il rapper anche nel tour promozionale di Bravo Ragazzo (2013), con il quale aveva già collaborato nel singolo La Bomba.