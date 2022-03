I concerti de La Rappresentante Di Lista torneranno in estate. La band di Ciao Ciao è pronta a portare sul palco la Ciao Ciao Edition del tour MyM, abbreviativo di My Mamma, titolo dell’ultima fatica discografica – la quarta – pubblicata nel 2021 e aggiornata con il brano sanremese.

Le date dei concerti de La Rappresentante Di Lista

I concerti de La Rappresentante Di Lista partiranno a giugno e si concluderanno in agosto, coprendo l’intero periodo estivo con tappe nelle principali città italiane. I concerti riprenderanno a novembre. Di seguito il calendario completo.

Date estive:

19 giugno 2022 Ferrara – Ferrara Sotto Le Stelle

22 giugno 2022 Lido Di Camaiore (LU) – La Prima Estate

23 giugno 2022 Roma – Rock In Roma

02 luglio 2022 Allein (AO) – Musicaestelle

06 luglio 2022 Caorle (VE) – Parco Del Pescatore

09 luglio 2022 Cremona – Tanta Robba Festival

10 luglio 2022 Alba (CN) – Collisioni Festival

24 luglio 2022 Feltre (BL) – Piazza Maggiore

07 agosto 2022 Zaffeana Etnea (CT) – Sottilvulcano Festival

20 agosto 2022 Mola di Bari (BA) – Locus Festival

Date invernali:

09 novembre 2022 Venaria Reale (To) – Teatro della Concordia (recupero del 22 marzo 2022)

10 novembre 2022 Padova – Hall (recupero del 23 marzo 2022)

11 novembre 2022 Bologna – Estragon (recupero del 29 marzo 2022)

16 novembre 2022 Roma – Atlantico Live! (recupero del 17 marzo 2022)

21 novembre 2022 Milano – Fabrique (recupero del 05 aprile 2022)

22 novembre 2022 Firenze – TuscanyHall (recupero del 30 marzo 2022)

23 novembre 2022 Napoli – Casa Della Musica (recupero del 18 marzo 2022)

I biglietti delle date invernali di recupero precedentemente acquistati resteranno validi.

La Rappresentante Di Lista per l’Ucraina

Negli ultimi giorni il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha fatto parlare di sì per aver lanciato la proposta di un concerto per l’Ucraina. I due artisti lo hanno fatto su Twitter il 27 febbraio, con un messaggio in cui hanno menzionato vari artisti – da Tiziano Ferro a Emma Marrone, compresi Fedez, Gianni Morandi, Myss Keta, Diodato, Levante, Ermal Meta e tanti altri – con lo scopo di sensibilizzare sulla realizzazione di un evento utile “per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita”.

Per il momento la proposta sta circolando tra vari artisti e non si esclude la possibilità di una sua realizzazione. Tanti sono i colleghi de La Rappresentante Di Lista che hanno già dato la loro adesione all’iniziativa – Noemi, Francesca Michielin, Ditonellapiaga – e per il momento non è dato sapere se l’organizzazione sia in corso.

Con il singolo Ciao Ciao presentato al Festival di Sanremo 2022 il duo indie-pop ha ottenuto un grande successo tra il pubblico, grazie al ritornello semi-ironico e al groove dell’arrangiamento che sfiora le sfumature del funk e della disco music.