Il OnePlus 3 Nord che verrà dovrebbe includere la ricarica rapida a 150W, la stessa ideata da OPPO e su cui si baserà anche il Realme GT Neo 3. Il dispositivo dovrebbe essere lanciato sul mercato indiano tra la fine di maggio e l’inizio di giugno (più in generale, il CEO Pete Lau aveva fatto sapere che il dispositivo sarebbe stato pronto nel Q2 2022, e quindi, quanto a tempistiche, siamo lì).

Il OnePlus Nord 3 dovrebbe essere spinto dal processore Dimensity 8100, oltre ad avere uno schermo da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ a 120Hz, prodotto da BOE. Come riportato da ‘fonearena.com‘, il device includerà anche una fotocamera principale con sensore Sony IMX766 da 50MP, una batteria da 4500mAh e la ricarica rapida a 150W, come già suggerito poco fa.

Come potete vedere, la situazione è molto semplice: parliamo di un device che avrà tutte le carte in regola per lasciarsi preferire rispetto alla concorrenza (almeno stando alle indiscrezioni finora emerse), e che speriamo possa in qualche modo mantenere anche il proprio prezzo contenuto (altrimenti non avrebbe nemmeno senso la sua appartenenza alla serie Nord, che ricordiamo essere stata lanciata sul mercato proprio con l’idea di proporre dispositivi di fascia media con alcune specifiche da top di gamma ed a prezzi altamente competitivi). Per tutto il resto ci sarà il OnePlus 10 Pro, che dovrebbe debuttare sul mercato europeo entro la fine di marzo (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato) ed incarna a pieno le sembianze del top di gamma per antonomasia, sia quanto a design che a scheda tecnica. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

