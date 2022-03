Arriva proprio in queste ore un altro segnale particolarmente interessante, per tutti coloro che sono in attesa dell’uscita dell’aggiornamento iOS 15.4. Già, perché dopo le indicazioni fornite nella giornata di ieri a proposito degli iPhone SE, oggi tocca concentrarsi sulla quinta beta del pacchetto software. Apple va avanti senza particolari problemi con lo sviluppo del nuovo upgrade, al punto che a detta di alcuni addetti ai lavori il quinto rilascio potrebbe essere l’ultimo prima della versione definitiva. Vediamo quali informazioni siano venute a galla fino a questo momento.

Le novità prima dell’uscita di iOS 15.4 con quinta beta dell’aggiornamento

Sostanzialmente, quali sono le novità segnalate in giornata prima dell’uscita di iOS 15.4, in merito alla distribuzione della quinta beta dell’aggiornamento? Solo indicazioni frammentarie al momento. Qualcuno sostiene che prima della release finale, Apple potrebbe decidere di implementare il supporto per ID digitali e patenti di guida in iOS 15.4. Allo stato attuale, però, è importante sottolineare che non ci siano particolari segnali che dimostrino un percorso del genere da parte dello staff. Abbiamo solo l’apparizione indiretta della funzione nel codice PassKit nella versione beta 2.

Sto parlando della voce chiamata “Scopri quando la tua patente di guida o ID di stato è pronta per l’uso e ricevi aggiornamenti importanti su la tua carta d’identità”. Preciso che, al momento, la voce pare non essere stata “rafforzata” da iOS 15.4 beta 5. Per il resto, attendiamo novità su funzioni come la possibilità di disattivare le notifiche per le automazioni delle scorciatoie, fino ad arrivare ai controlli della luminosità della tastiera nel Centro di controllo sull’‌iPad‌ e al cosiddetto widget Apple Card. Allo stato attuale, la beta pare introdurre solo generici miglioramenti per stabilità e prestazioni.

Voi avete testato l’aggiornamento iOS 15.4 con beta 5? Fateci sapere nei commenti, qualora abbiate avuto la possibilità di toccare con mano l’ultima implementazione da parte dei tecnici, in modo da chiudere il cerchio.