WindTre non funziona correttamente in questa mattinata di martedì 1 marzo. Molti clienti dell’operatore telefonico lamentano dei problemi di rete che non gli consentono di navigare e dunque di accedere a numerosi servizi online o comunque di farlo con estrema lentezza e dunque dispendio di tempo.

Le prime difficoltà per il servizio dell’operatore si sono verificate dopo le ore 10 di questa mattina. In effetti, anche il portale Downdetector ci segnala una curva di testimonianze di problemi in forte salita proprio dopo l’orario indicato. Ma in che modo, più precisamente, WindTRe non funziona quest’oggi? Nonostante i tentativi di accesso alla rete, le pagine web non riescono a caricarsi per nulla o comunque molto lentamente . Di conseguenza anche app social o altri tipi di strumenti online creano difficoltà. Va però precisato che sarebbe un’area geografica ben precisa dl nostro paese ad avere difficoltà in questa mattina. Alcune testimonianze fanno infatti riferimento alla Campania ed in particolare alla città di Napoli.

Anche se QindTre non funziona correttamente per diversi clienti da più di un’ora ormai, proprio da parte dell’operatore non sono giunte comunicazioni ufficiali relative proprio al disservizio. Difficile dunque stabilire quale sia la vera natura dei problemi che potrebbero non rientrare così facilmente. Per questo motivo la situazione è in continuo divenire e non mancheranno aggiornamenti non appena disponibili.

Aggiornamento 11:35 – Le segnalazioni di malfunzionamenti continuano ad essere costanti sopra il centinaio. Come già indicato, non si tratta di un down diffuso del servizio di rete. Semmai ci sono delle difficoltà di connessione solo in determinate aree del paese. Ad esempio, alcuni clienti lamentano di visualizzare il segnale 4G per la rete ma poi non riuscire a navigare come al solito e comunque accedere facilmente ad app social come Facebook, Twitter o altro strumento.

