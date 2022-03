Sta facendo registrare un grosso successo il bonus asilo nido 2022 qui in Italia. Il trend che avevo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un altro articolo, subito dopo il via ufficiale alle domande nel nostro Paese, a conti fatti è stato confermato anche dopo il weekend. Su Twitter, infatti, si susseguono le segnalazioni di chi chiede informazioni in merito, ma soprattutto di coloro che hanno portato a termine la richiesta, a testimonianza del fatto che occorre sbrigarsi nel caso in cui non abbiate ancora chiuso lo step per rientrare in questa misura.

Tante domande inviate per il bonus asilo nido 2022 qui in Italia: occorre sbrigarsi

Del resto, si tratta di ossigeno puro per tante famiglie italiane, soprattutto se consideriamo l’aumento medio delle rette in giro per il Paese. Non è un caso che alcuni denunciano l’aumento dei prezzi proprio alla luce dell’introduzione del bonus asilo nido 2022. Qui, però, si apre una parentesi delicata e gli accertamenti del caso certo non spettano a noi. Approfondimenti come quelli di oggi si rivelano utili solo per analizzare meglio i trend che si vengono a consolidare in Italia, considerando l’enorme mole di domande inviate in Italia all’INPS per ottenere un supporto economico mensile con figli iscritti in queste scuole.

Insomma, situazione in continuo divenire, ma da quello che mi risulta dovrebbe esserci ancora del margine di tempo per tutti coloro che ancora non hanno inviato la domanda per ricevere il bonus asilo nido 2022. I fondi sono limitati e la misura resta allettante per tante persone, motivo per il quale invito tutti coloro che non hanno avuto modo di spendere qualche minuto per riuscire nel proprio intento a sbrigarsi. La sensazione, molto forte, è che nel giro di poche settimane le quote disponibili possano essere assegnate in modo definitivo.

A differenza di quanto osservato con il bonus terme, non ci sarà un termine ravvicinato per valutare in quanti hanno usufruito della misura, rendendo nuovamente disponibili le quote avanzate. Altro motivo per non perdersi in chiacchiere qualora ci sia interesse per il bonus terme.