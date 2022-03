Mancano ormai undici gare al termine del campionato di Serie A 2021/2022 e per il Napoli di Luciano Spalletti saranno undici finali. Dopo la straordinaria vittoria ottenuta domenica scorsa all’Olimpico di Roma contro la Lazio, grazie a due prodezze di capitan Insigne e di Fabian Ruiz allo scadere, gli azzurri hanno conquistato la vetta della classifica e sono a pari punti (57 con esattezza) insieme al Milan. Il countdown alla rovescia inizia subito con un altro big match, probabilmente quello più importante di tutti, ossia lo scontro diretto proprio con i rossoneri di Pioli, partita in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Ad ogni modo, la compagine partenopea dovrà fare ancora i conti con alcuni indisponibili, vediamo insieme il punto della situazione.

Dall’edizione di oggi, martedì 1 marzo, del quotidiano ‘Il Mattino’, sono giunti importanti aggiornamenti per quanto riguarda il recupero dagli infortuni di Hirving Lozano e di Zambo Anguissa. Il messicano lamenta ancora fastidi alla spalla (lussatasi in Nazionale) e potrebbe anche rientrare tra tre gare contro l’Udinese, ma per avere al meglio il numero 11 azzurro sarebbe opportuno attendere il mese di aprile. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il recupero del camerunense: infatti, il centrocampista molto difficilmente giocherà titolare dal 1’ domenica contro il Milan, ma c’è qualche speranza che mister Spalletti possa convocarlo e quindi farlo partire dalla panchina.

Nella giornata di domani Anguissa si sottoporrà ad una Tac, che dovrà rivelare a che punto è la guarigione dall’infortunio muscolare (rimediato nella gara di andata di Europa League contro il Barcellona dello scorso 17 febbraio). Ad ogni modo, qualora non dovesse essere pronto per il big match di domenica prossima, lo sarà certamente contro l’Hellas Verona, partita in programma domenica 13 marzo allo Stadio Bentegodi. Il recupero del numero 99 sarà molto importante, soprattutto in questo periodo stagionale dove il Napoli è parso privo di idee a centrocampo.

