Quali sono le serie tv Netflix di marzo 2022? La primavera porta con sé una ventata di novità, grandi ritorni e ovviamente romanticismo. Questo mese la piattaforma di streaming offre come sempre titoli adatti a tutti i palati.

Pronti a scoprire le serie tv Netflix di marzo 2022 da non perdere?

Si comincia il 4 marzo con Frammenti Di Lei, serie thriller basata sull’omonimo romanzo di Karin Slaughter. Toni Collette e Bella Heathcote sono madre e figlia protagoniste di una storia fatta di misteri e di inganni. Andy scopre che sua madre Laura non è chi dice di essere: ne seguirà un viaggio nel passato della donna alla ricerca della verità.

Nella festa della donna, 8 marzo, Netflix regala il romanticismo con la seconda stagione di Guida Astrologica per Cuori Infranti. La protagonista è ancora Alice che stavolta cercherà di dimenticare l’amore per il suo capo, Davide, buttandosi a capofitto in nuove relazioni. Ovviamente affidandosi agli astri per scoprire quanto di più sulle compatibilità del suo segno zodiacale. Poi, tutto si complica in un viaggio nella romantica Parigi…

Il 9 marzo è la volta di The Last Kingdom 5. Nell’ultima stagione del dramma epico, basato sulla serie di romanzi bestseller di Bernard Cornwell, il re Edward ambisce ancora a unire i regni sassoni per realizzare il sogno del suo defunto padre. L’apparente armonia tra danesi e sassoni è intanto minacciata da invasioni e una ribellione sassone. A Uhtred è stato affidato il compito di proteggere il figlio illegittimo di Edward, il futuro re d’Inghilterra, Aethelstan. Ma il perfido Lord Aethelhelm complotta alle sue spalle…

L’11 marzo scaldate i motori: arriva Formula 1 Drive to Survive 4. In questa stagione verrà raccontato il dietro le quinte del Campionato Mondiale di Formula 1 del 2021 che ha visto trionfare Max Verstappen; l’olandese della Red Bull ha così rubato il titolo al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton in un duello all’ultima curva sul rettilineo di Abu Dhabi. Come sempre, ogni episodio seguirà da vicino una scuderia diversa, attraverso le esperienze dei piloti e dei team manager.

Il 18 marzo c’è lo show di Alessandro Cattelan: Una semplice Domanda. In questo docu-show, il conduttore cerca di scoprire come essere felici attraverso interviste ed esperienze uniche con personaggi famosi come il regista Paolo Sorrentino e l’ex calciatore e una delle icone del calcio, Roberto Baggio.

Il mese si conclude il 25 marzo con l’atteso Bridgerton 2. In questa seconda stagione, spazio al figlio maggiore dei Bridgerton: Anthony. Ormai consapevole di dover prendere moglie, pensa di aver trovato la sua promessa sposa nella graziosa Edwina, la piccola di casa Sharma. Per corteggiarla, Anthony dovrà prima ottenere l’approvazione della sorella maggiore, Kate, un vero osso duro. E chissà se il corteggiamento non regalerà ad entrambi delle sorprese inaspettate.