Ci sono problemi Unicredit con l’app che non funziona oggi 1 marzo: lo strumento mobile, attraverso cui è possibile controllare il saldo del proprio conto corrente, i movimenti in entrata ed in uscita, l’andamento dei propri investimenti (di questi periodi, sia con il Covid-19 che con la guerra in corso tra Russia e Ucraina e tutto quanto ne consegue direttamente e indirettamente a livello economico, è sempre bene tenerli sotto continuo monitoraggio, rivolgendosi al consulente di riferimento per qualsiasi dubbio), come anche effettuare pagamenti di ogni genere (bonifici, MAV, F24 e così via dicendo).

Purtroppo, i problemi Unicredit con l’app che non funziona oggi 1 marzo sono un dato di fatto, anche se non capillari come qualcuno potrebbe immaginare. Come riportato da ‘downdetector.it‘, la banca online pare fare i capricci, sia per quanto riguarda l’accesso da app mobile (un po’ difettoso in certi casi), sia per quanto riguarda i movimenti da fare.

Le segnalazioni non sono tante (a dimostrazione che il guasto non è poi così profondo come ci si potrebbe aspettare), ma c’è comunque il rischio di incappare nei problemi Unicredit con l’app che non funziona oggi 1 marzo (è un fattore che dovete mettere in conto, sperando i tecnici possano risolvere il tutto il prima possibile). In realtà, non c’è molto che potete fare affinché la situazione venga sistemata: il reparto competente sarà sicuramente già stato informato dei problemi Unicredit con l’app che non funzionata oggi 1 marzo e saranno a lavoro per trovare la giusta soluzione. Non sarebbe molto utile contattare il proprio consulente di fiducia per esporgli il disturbo, anche perché non saprebbe dirvi molto a riguardo (non essendo una questione di sua competenza diretta). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al più presto.

Continua a leggere su optimagazine.com