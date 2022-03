Quante volte è capitato che mentre facciamo attività fisica, durante un movimento brusco, o semplicemente estendendo un arto, siamo assaliti da un dolore molto forte dovuto a una contrazione involontaria e improvvisa di un muscolo! In questi casi siamo di fronte a un crampo muscolare. E’ generalmente innocuo e temporaneo, ma è doloroso al punto da rendere il muscolo interessato impossibile da utilizzare nel periodo in cui la contrazione è in atto.

Perché si verificano i crampi muscolari?

Una delle possibili cause di crampi è la scarsità di liquidi ed elettroliti nei fasci muscolari. Questo può essere dovuto all’assunzione di alcuni farmaci, come le statine, che, per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, fa espellere anche liquidi. Alla base della predisposizione ai crampi ci sono anche problemi cardiovascolari, in quanto a causarli può essere un’insufficienza nell’irrogazione del sangue. Anche l’eccessivo esercizio fisico può provocare i crampi. Quando l’attività è svolta in modo costante, senza sforzi eccessivi, il rischio di incorrere a contrazioni muscolari improvvise si riduce. Quando invece si ha un sovraccarico, con poco tempo di pausa tra un esercizio e un altro, o quando si corre per più tempo del dovuto, i muscoli non abituati a tali sforzi possono incorrere in crampi. Nelle donne l’irrigidimento dei muscoli può avere anche un’origine ormonale. Possono verificarsi crampi in seguito al ciclo mestruale.

Come è possibile prevenire i crampi?

Nella prevenzione dei crampi la dieta ricopre un ruolo di primo piano. Un’alimentazione ricca di minerali, con un giusto apporto di elettroliti, può ridurre l’incorrere in questi fenomeni. Pertanto mangiare tanta frutta è un buon metodo per combattere i crampi. E’ bene sapere che i crampi sono fenomeni temporanei, ma se la rigidità del muscolo dovesse perdurare nel tempo o se le contrazioni muscolari dovessero ripetersi con una maggior frequenza sarebbe il caso di contattare l proprio medico.