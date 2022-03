Nel testo di Crisalidi di Mr.Rain troveremo una dedica importante a se stesso e a tutti coloro che ascolteranno il brano condividendo le sensazioni dell’artista. Mr.Rain annuncia il suo atteso ritorno sulla scena musicale, forte dei suoi 12 dischi di platino e 6 dischi d’oro dell’album precedente, Petrichor.

Il suo prossimo progetto discografico si intitola Fragile e sarà disponibile da venerdì 18 marzo. Ad anticiparlo il primo singolo, annunciato oggi e il cui rilascio è previsto per il 4 marzo. Ma per tutti i fan del cantante è disponibile una piccola anteprima su Tik Tok.

Crisalidi è il titolo del nuovo brano inedito di Mr.Rain, singolo che vedrà la luce questo venerdì, data in cui sarà disponibile in radio e negli store digitali. La canzone anticipa a tutti gli effetti l’scucita del disco Fragile, la cui release è attesa per il 18 marzo.

A proposito di Crisalidi, Mr.Rain ha anticipato i contenuti del brano sui social: “E’ una dedica che ho scritto a me stesso e a tutte le persone che si sentono come mi sento anche io”, le sue parole nello svelare le atmosfere del prossimo singolo, passo successivo che lo porterà alla pubblicazione del nuovo disco di inediti.

Per ascoltare Crisalidi, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Intanto, su Tik Tok è disponibile il suono ufficiale del pezzo, da utilizzare a corredo dei propri video sul social network più usato dalla generazione Z.



“Crisalidi è fuori ovunque da venerdi ma se volete iniziare ad ascoltarla trovate il suono TikTok”, spiega Mr.Rain in un post sui social.