Lea Un Nuovo Giorno 2 ci sarà oppure no? I fan possono iniziare a chiedersi cosa ne sarà di Lea e i suoi visto che proprio oggi, 1 marzo, su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata della prima stagione. Anna Valle e Giorgio Pasotti hanno conquistato i fan della rete ammiraglia della tv pubblica ma la loro storia è ancora troppo in alto mare per pensare che i due concluderanno questa sera il loro percorso mettendo la parola fine al loro tempestoso passato.

Questo lascia ben sperare in un futuro e sulla possibilità che Lea Un Nuovo Giorno 2 ci sarà con il seguito di quella che è la relazione della protagonista e del suo ex, il bel Marco. A dare una speranza ai fan non è solo la storia al centro della fiction ma anche gli ottimi ascolti registrati in queste settimane, manca quindi solo una conferma ufficiale del rinnovo che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Intanto, i fan potranno piazzarsi davanti allo schermo per il finale della prima stagione in onda oggi, 1 marzo, su Rai1 con un doppio episodio dal titolo Segreti di famiglia e L’uomo giusto in cui viene respinta dal giudice la richiesta di affidamento di Koljia ed è un duro colpo per Lea e Marco. Nel frattempo, viene ricoverato in reparto Tommaso, un bambino affetto da anemia aplastica, che ha bisogno di un trapianto di midollo osseo e quando i due protagonisti interpellano la madre, lei rivela che quello non è figlio di suo marito.

Ecco il promo del finale della prima stagione:

Dopo la delusione avuta con Lea, Arturo accetta la proposta di intraprendere un tour con un cantante famoso ma le cose rischiano di cambiare con una rivelazione importante. La donna è furiosa con l’ex marito e lo accusa di averla ingannata mentre le condizioni di Viola peggiorano. Koljia inizia a camminare con la protesi grazie all’aiuto di Lea.