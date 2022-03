Ha sorpreso un po’ tutti la piccola Dede de L’Amica Geniale 3, il personaggio della primogenita di Elena Greco e Pietro Airota: la bambina, all’anagrafe Adele (“Un nome da vecchia“, le aveva sprezzantemente detto Lila al telefono dopo la nascita), si è rivelata super sveglia e intelligente per la sua età, capace di intuire prima di suo padre l’allontanamento della madre e il suo flirt con Nino Sarratore. Sagace e brillante, ha messo più volte in difficoltà Lenù e ha subito lei stessa il fascino di Sarratore, che da buon narcisista ha manipolato tutte le donne della famiglia per farsi amare ed alimentare il suo ego.

La piccola interprete di Dede de L’Amica Geniale 3 ha contribuito al successo del personaggio con la sua mimica, i suoi sguardi taglienti e le sue espressioni rivelatrici. Si tratta di Sofia Luchetti e il suo cognome dice già molto: è la figlia di Daniele Luchetti, subentrato alla regia della serie in questa stagione a Saverio Costanzo, rimasto come produttore esecutivo.

A rendere omaggio alla Dede de L’Amica Geniale 3 è stato proprio il papà Daniele Luchetti. Con questo tenero e ironico messaggio via Twitter, il regista romano ha voluto rivelare la parentela con la piccola attrice, sottolineando quanto sia stata inaspettata anche per lui la brillante performance della figlia Sofia, nata dal matrimonio con Elena Bouryka.

È vero, Nino Sarratore ha sparso figli un po' ovunque nell'Amica Geniale. Ma anche Elena Bouryka ed io ne abbiamo sparsa una. Grazie Sofia, per i tuoi sguardi assassini nei panni di Dede, e per il tuo talento imprevisto.#LAmicaGeniale3#LAmicaGeniale3 #MyBrilliantFriend pic.twitter.com/xI57jT2ZbO — daniele luchetti (@danieleluchetti) February 27, 2022

Plausibilmente la piccola Dede de L’Amica Geniale 3 non tornerà nella quarta stagione, quando la trama sarà avanzata di diversi anni al punto da ritrovare le due protagoniste, Lenù e Lila, come donne di mezza età e di conseguenza i loro figli ormai adulti. Ad interpretare le due amiche non saranno più Margherita Mazzucco e Gaia Girace, poco più che diciottenni, ma due nuove attrici: il primo passaggio di testimone è già avvenuto, con la scena finale della terza stagione in cui Elena si guarda allo specchio e vede se stessa da adulta, col volto di Alba Rohrwacher, voce narrante della serie sin dal principio.

comunque la vera STAR di questa stagione è lei #LAmicaGeniale3 pic.twitter.com/A7s50v32aC — emma (@shuabebito) February 27, 2022

